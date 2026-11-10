Peynir üretiminde yeni dönem: Tamamen yasaklandı etiketlerde artık o ifadeler kullanılmayacak

En az 120 gün süreyle olgunlaştırılarak üretilen kaşar peynirlerinde, "eski" ibaresi kullanılabilecek. Prosesinde pastörizasyona eşdeğer ısıl işlem bulunmayan çiğ sütten veya termizasyon uygulanan sütlerden üretilen telemesi haşlanmamış peynirlerin etiketlerinde, ürün adı ile aynı yüzde ve en az 3 milimetre punto büyüklüğünde "çiğ sütten üretilmiştir" ibaresi bulundurulacak.





Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerin etiketinde, peynirin piyasaya sunulduğu biçimine, üretim tekniğine, şekline ve kullanım amacına göre "sürülebilir", "ultrafiltrasyon", "üçgen", "tost, pizza yapımında kullanılabilir" gibi ibareler, tek başına ürün adı olarak kullanılmaması, ürün adı algısı oluşturulmaması ve ürün adının yazıldığı puntodan daha büyük puntoyla yazılmaması kaydıyla kullanılabilecek.