Peynir üretiminde yeni dönem: Tamamen yasaklandı etiketlerde artık o ifadeler kullanılmayacak

Besler’in konsolide cirosu 2026’nın ilk 9 ayında 31 milyar TL’yi aştı
Dondurulmuş gıda, donuk fırıncılık, konserve ve yağ kategorilerindeki güçlü markalarıyla faaliyet gösteren Besler, 2026 yılının üçüncü çeyreğinde büyüme ve kârlılık performansını ileri taşıdı. Artan satış hacmi, gelişen ürün portföyü ve katma değerli ürünlerin katkısıyla 2026 ilk 9 ayında Besler’in konsolide cirosu 31,1 milyar TL’ye ulaşırken; aynı dönemde brüt kârı yüzde 9,1 artışla 7,4 milyar TL, konsolide dönem net kârı ise 816 milyon TL oldu.
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