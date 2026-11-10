Elektrik altyapısına bölgesel destek

Suriye’de yıllarca süren savaşın ardından büyük ölçüde zarar gören elektrik altyapısının yeniden yapılandırılması için bölgesel iş birliği girişimi gündemde. Akdeniz ülkelerinin elektrik iletim sistemi operatörlerini bir araya getiren Akdeniz İletim Sistemi İşleticileri Birliği (Med-TSO), Türkiye, Lübnan, Suriye, Ürdün ve Kıbrıs’ın katılımıyla çok uluslu bir koordinasyon ekibi oluşturmak üzere çalışma yürütüyor. Mısır’ın da dahil olabileceği girişim kapsamında, Suriye’nin elektrik sisteminin rehabilitasyonu ve komşu ülkelerle elektrik bağlantılarının geliştirilmesi hedefleniyor.

ELEKTRİK ŞEBEKESİ ALANINDA ÇOK ÜLKELİ İŞ BİRLİĞİ

Med-TSO tarafından oluşturulması planlanan bölgesel ekibin, Suriye’nin elektrik iletim altyapısının iyileştirilmesi ve ülkeler arasındaki enerji bağlantılarının güçlendirilmesine yönelik çalışmaları koordine etmesi öngörülüyor. Girişim, Suriye’nin elektrik sisteminin yeniden işler hale getirilmesinin yanı sıra Doğu Akdeniz ve Orta Doğu ülkeleri arasında elektrik ticaretinin geliştirilmesine de zemin hazırlayabilecek. Türkiye’nin Suriye ve Lübnan ile elektrik bağlantılarının geliştirilmesi, Med-TSO’nun 2025 yılında hazırladığı bölgesel enerji entegrasyonu çalışmalarında da yer almıştı. Ancak yeni girişim, söz konusu bağlantı projelerinin Suriye’nin elektrik altyapısının rehabilitasyonu çerçevesinde çok taraflı bir koordinasyon mekanizmasıyla ele alınmasını gündeme getiriyor. Böylece daha önce değerlendirilen projelerin bölgesel iş birliği yoluyla ilerletilmesi amaçlanıyor.

TÜRK ENERJİ ŞİRKETLERİ İÇİN FIRSAT DOĞABİLİR

Türkiye’nin girişimde yer alması, elektrik ihracatından iletim altyapısı yatırımlarına kadar çeşitli alanlarda ekonomik fırsatlar yaratabilir. Suriye’de iletim hatlarının yenilenmesi, şebeke kapasitesinin artırılması ve sınır ötesi elektrik bağlantılarının geliştirilmesi, Türk enerji, mühendislik ve taahhüt şirketleri açısından yeni iş olanakları oluşturabilir. Bununla birlikte, henüz somut bir yatırım veya finansman kararı açıklanmazken projelerin hayata geçirilmesi bölgesel iş birliğinin kapsamına ve sağlanacak finansmana bağlı olacak.

Reklam Reklam

Ekonomi

Babasının 'her şeyini kaybedersin' dediği işe girdi: Şimdi saraylar ve müzeler almak için sıraya girdi

Ekonomi

Yapımı tam 30 gün sürüyor: Denizli'ye gelen turistler kapış kapış alıyor

Ekonomi

Küresel piyasalar teknoloji hisselerindeki yükselişlerle haftaya pozitif başladı