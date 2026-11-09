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Fransa marketleri hedef alan saldırıdan İran'ı sorumlu tuttu: Karşılıksız kalmayacak

20:56, 09/11/2026, Pazartesi
AA
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Fransız Bakan Barrot'tan İran'a, 'Siber saldırı cezasız kalmayacak' uyarısı.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, ekim ayında ülkede yüzlerce market zincirini hedef alan siber saldırının İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından gerçekleştirildiğini öne sürdü. Fransa'da sabotaj amacıyla düzenlenen ilk büyük çaplı siber saldırı olarak nitelendirdiği olayın ülkenin ulusal çıkarlarını hedef aldığını belirten Barrot, saldırının karşılıksız bırakılmayacağı mesajını verdi.

G7 dönem başkanlığını yürüten Fransa'nın başkenti Paris'te G7 Dışişleri Bakanları Toplantısı düzenlendi.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot'un ev sahipliği yaptığı toplantıya G7 ülkeleri İngiltere, Kanada, Almanya, İtalya, Japonya ve ABD’nin dışişleri bakanlarının yanı sıra Fransa'nın dönem başkanlığının daveti üzerine Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Ferhan, Brezilya Dışişleri Bakanı Mauro Vieira, Güney Kore Dışişleri Bakanı Cho Hyun ve Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdülati de katıldı.

Suçu İran'a attı: Teyit edebiliyoruz

Yarın da devam edecek toplantılarda Rusya-Ukrayna Savaşı ve barış müzakerelerinin yanı sıra, Orta Doğu'daki gelişmeler, enerji güvenliği ve yapay zeka gibi uluslararası konular ele alınıyor.

Toplantının ardından Fransa Dışişleri Bakanı Barrot, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Fransa'da 11-12 Ekim'de yüzlerce marketi hedef alan dondurucuların bozulduğu siber saldırıya ilişkin bir soruya Barrot, "
Devlet kurumlarının gösterdiği olağanüstü çabalar sayesinde, onlara hükümetim ve burada bulunan meslektaşlarım adına teşekkür etmek istiyorum. Bu saldırının sorumluluğunun İran İslam Cumhuriyeti'ne bağlı İslam Devrim Muhafızları Ordusu'na ait olduğunu teyit edebiliyorum."
 yanıtını verdi.

"Karşılıksız kalmayacak"

Bu saldırının Fransa toprakları içinde yapılan sabotaj amaçlı ilk geniş çaplı siber saldırı olduğunu kaydeden Barrot, ulusal çıkarlara zarar veren bu saldırının karşılıksız kalmayacağını söyledi.

Barrot, siber saldırı nedeniyle İran’ın Paris Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına çağırarak protesto notası verdiklerini açıkladı.

Ayrıca Barrot, "bu saldırıdan sorumlu olanlara Avrupa düzeyinde yaptırımlar uygulanacağını ve benzeri eylemlerin tekrarlanmasını önlemek amacıyla orantılı ve gerekli önlemlerin alınacağını" belirtti.

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Avrupa marketlerine siber saldırı: Buzdolapları 50 dereceye çıktı

Başlıklar :FransaİranJean-Noel BarrotDevrim MuhafızlarıBuzdolabı
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Fransa marketleri hedef alan saldırıdan İran'ı sorumlu tuttu: Karşılıksız kalmayacak
Fransız Bakan Barrot'tan İran'a, 'Siber saldırı cezasız kalmayacak' uyarısı.
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