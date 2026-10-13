Avrupa marketlerine siber saldırı: Buzdolapları 50 dereceye çıktı
Fransa’da yüzlerce marketin soğutma sistemlerini hedef alan siber saldırıda tonlarca gıda imha edildi. Hollanda’da ise marketlerin dijital sistemleri devre dışı kaldı.
Avrupa’da süpermarketleri hedef alan siber saldırılar, gıda güvenliğini tehdit etti. Fransa’da marketlerin internete bağlı soğutma sistemlerine yönelik saldırıda bazı buzdolabı ve dondurucuların sıcaklığı 50 dereceye kadar yükseldi. Yüzlerce mağazanın etkilendiği olayda, gıda güvenliğini sağlamak amacıyla ürünler imha edildi.
Soğutma sistemleri hedef alındı
Fransa’da birden fazla büyük market zincirini etkileyen saldırıda, soğutma sistemlerinin kontrolünü sağlayan yazılımlar hedef alındı. Bazı mağazalarda sıcaklıkların yükselmesi nedeniyle ürünler kullanılamaz hale geldi. Bazı şubelerde yangınların da çıktığı bildirildi.
Saldırının nasıl gerçekleştirildiğine ilişkin incelemeler sürerken, güncel olmayan yazılımların kullanıldığı bazı sistemlerin güvenlik riski oluşturduğu belirtildi.
Hollanda’da siparişler durdu
Siber güvenlik kaynaklı sorunlar Hollanda’da da gündeme geldi. Ülkenin önde gelen market zincirlerinden Albert Heijn’in bağlı olduğu şirket, bazı dijital sistemlerini geçici olarak devre dışı bıraktı. Çevrim içi sipariş ve teslimat süreçlerinde aksamalar yaşandı.
İspanya, Portekiz, Polonya, Almanya ve Belçika’da da benzer etkilerin görüldüğüne ilişkin bildirimler gündeme gelirken, Avrupa’daki olayların birbiriyle bağlantılı olup olmadığı henüz netlik kazanmadı.
Siber saldırılar, dijital altyapılara bağımlı hale gelen marketlerde yalnızca ödeme ve sipariş sistemlerini değil, gıdaların saklandığı soğutma altyapılarını da risk altına soktu.