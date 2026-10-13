Korsanlar yüzlerce marketin soğutma sistemini ele geçirdi: Tonlarca gıda çöpe gitti

SOĞUTUCULARIN SICAKLIĞI UZAKTAN 50 DERECEYE ÇIKARILDI

Fransa'da gece saatlerinde gerçekleştirilen siber saldırıda, bazı süpermarketlerin soğutma sistemlerindeki sıcaklık ayarlarının uzaktan değiştirildiği belirlendi. Soğutucuların sıcaklığının 50 dereceye kadar yükselmesi, taze ve dondurulmuş gıdaların bozulmasına neden oldu. Paris Savcılığı, ülke genelindeki büyük gıda perakendecilerinin bağlantılı soğutma sistemlerini etkileyen saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

YÜZLERCE MARKET ETKİLENDİ

Saldırıdan etkilenen zincirlerden Intermarché'nin sahibi Les Mousquetaires grubu, yaklaşık 150 mağazasında sorun yaşandığını bildirdi. Şirket, bazı soğutuculardaki sıcaklığın altı saat boyunca 50 dereceye ulaştığını ve etkilenen ürünlerin tamamının imha edildiğini açıkladı.

Coopérative U Üst Yöneticisi Dominique Schelcher de zincire ait mağazaların soğutma sistemlerinin saldırıdan etkilendiğini doğruladı. Schelcher, taze gıdaların korunması ve gıda tedariki açısından kritik öneme sahip sistemlerin hedef alınmasını “son derece ciddi ve eşi benzeri görülmemiş” olarak nitelendirdi.

SİBER GÜVENLİK KURUMU DA SORUŞTURMAYA DAHİL OLDU

Fransa Başbakanı Sébastien Lecornu'nun talimatıyla Ulusal Siber Güvenlik Ajansı (ANSSI) de soruşturmaya dahil edildi. Yetkililer, saldırının başka Avrupa ülkelerini veya şirketleri etkileyip etkilemediğini araştırıyor. Saldırının nasıl gerçekleştirildiği ve hangi sistemlerin güvenlik açığından yararlanılarak hedef alındığına ilişkin incelemeler devam ediyor.

HOLLANDA'DA DA MARKET ZİNCİRLERİNİN SİSTEMLERİ AKSADI

Hollanda'nın en büyük süpermarket zinciri Albert Heijn'in bazı dağıtım merkezlerinde yaşanan ayrı bir bilişim güvenliği olayı da operasyonları etkiledi. Şirket, bilgi işlem altyapısını korumak amacıyla bazı sistemlerini önlem olarak devre dışı bıraktı. Kesinti, Albert Heijn'in yanı sıra aynı gruba bağlı Etos ve Gall & Gall zincirlerinin internet sitelerini ve mobil uygulamalarını da etkiledi. Lojistik sistemlerinin devre dışı kalması nedeniyle internet üzerinden verilen market siparişlerinin teslimatı geçici olarak durduruldu. Fiziksel mağazalar ise açık kaldı.