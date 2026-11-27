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Rapçi Lvbel C5, yeni yayımlanan “OHAOHAOHA” adlı şarkısında Kıbrıs’ta Rum kuvvetleri tarafından esir alındıktan sonra işkenceyle şehit edilen Hava Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel’in adını kullandı.

Şarkıda Türk milletinin hafızasında kahramanlık ve fedakârlıkla yer edinen bir ismin müzik malzemesi haline getirilmesi tepki çekti.

Bir kahramanın hatırası şarkı malzemesi yapıldı

8 Ağustos 1964’te Kıbrıs’a yönelik hava harekâtı sırasında savaş uçağı vurulan Cengiz Topel, paraşütle atladıktan sonra Rum kuvvetleri tarafından esir alındı.

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Ağır işkencelere maruz bırakılarak şehit edilen Topel, Cumhuriyet döneminin ilk hava harp şehidi olarak tarihe geçti.

Şarkı sözlerindeki yozlaşma tartışılıyor

Toplumsal yozlaşmanın müzik sektöründeki yansımaları tartışılırken, Lvbel C5’in şarkısındaki bu tercih tepkilerin odağına yerleşti.

Sanat adı altında yayımlanan bazı eserlerde argo, küfür ve uyuşturucu madde kullanımını çağrıştıran ifadelerin öne çıkarılması, müziğin özellikle gençler üzerindeki etkisini yeniden gündeme taşıdı.

Şehit Cengiz Topel gibi tarihî bir kahramanın adının bu içeriklerle anılması ise tepkileri daha da büyüttü.

Bilindiği gibi; Bodur, geçtiğimiz günlerde de yine başka bir şarkısındaki skandalla gündeme gelmiş; mahkeme tarafından Türk edebiyatı dersi alması konusunda cezalandırılmıştı.

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Lvbel C5, uyuşturucuya özendirme suçundan da hüküm giymiş ve hapis yatmıştı.

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