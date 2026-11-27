Kara yolu inşaatı unutulan mirası gündeme getirdi
1985’te başlayan hukuk mücadelesi
Mirasçıların mülkiyet haklarını aramaya başlamasıyla 1985 yılında yargıya taşınan süreç; tapu iptalleri, kadastro ve imar uygulamaları ile birbirini izleyen davalar nedeniyle 41 yıla yayıldı. Kuşaklar değişirken devam eden hukuk mücadelesinde, 2026 yılı itibarıyla ortaklığın giderilmesi kapsamında satış aşamasına gelindi.
Denize yakın, turizm ve konut alanları
Ürkmez ve Bengiler mahallelerinin yerleşim alanları içerisinde bulunan taşınmazlar, Seferihisar-Kuşadası kara yolunun her iki tarafında yer alıyor. Satışa çıkarılacak taşınmazlardan ikisi tarım alanında, üçü tamamen veya kısmen turizm tesis alanında, biri ise 0,30 emsalli ve iki kat konut imarlı alanda bulunuyor. Turizm tesis alanı olarak planlanan taşınmazların denize uzaklıkları 100 ile 250 metre arasında değişirken, tarım arazileri kıyıya yaklaşık 370 metre mesafede bulunuyor. Kara yoluna cepheli taşınmazlar da satış kapsamında yer alıyor. Konut imarlı taşınmazın yapılaşma engeli bulunmazken, turizm alanlarında imar uygulaması yapılması gerekiyor.
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