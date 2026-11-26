Cumhurbaşkanı Erdoğan, 24 Kasım'da İstanbul'da tarihi Emir Buhari Tekkesi’ni ziyaret ederek eski Kur’an-ı Kerim hocası Ali Kemal Hut ile bir araya gelmişti.

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İsmailağa Camii , sosyal medya hesabından yayımladığı taziye mesajıyla Hut'un Rahmet-i Rahmân'a kavuştuğunu duyurdu. Paylaşımda, “Cemaatimizin büyüklerinden, Mahmud Efendi Hazretlerimizin (Kuddise Sirruhû) Din-i Mübin-i İslâm'a uzun yıllar birlikte hizmet ettiği kadîm hocalarından Kurrâ Hâfız Kemal Hut Efendi hocamız rahmet-i Rahmân'a kavuşmuştur” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, merhum Kemal Hut'a Allah'tan rahmet dilenirken başta ailesi, yakınları ve talebeleri olmak üzere cemaat mensuplarına ve sevenlerine başsağlığı dileğinde bulunuldu.

Kasımpaşalı Kemal Efendi'nin cenaze programı belli oldu

Kurrâ Hafız Ali Kemal Hut'un cenaze programı açıklandı.

Kemal Efendi İlim ve Hizmet Vakfı'nın duyurusuna göre Hut'un cenaze namazı cuma namazını müteakiben Fatih Camii'nde kılınacak. Merhum, namazın ardından Edirnekapı Şehitliği'nde toprağa verilecek.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kur'an-ı Kerim hocasıydı

Ali Kemal Hut'un kamuoyunda tanınmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile olan geçmişi önemli yer tuttu. Erdoğan'ın Kasımpaşa'daki gençlik yıllarında Kur'an-ı Kerim dersleri aldığı Hut, Cumhurbaşkanı'nın yetişmesinde emeği bulunan isimlerden biri olarak biliniyordu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 24 Ekim 2026'da İstanbul'un Ayvansaray semtinde bulunan tarihî Emir Buhari Tekkesi'ni ziyaret ederek eski hocası Ali Kemal Hut ile bir araya gelmişti. Ziyaret, Erdoğan'ın yıllar önce ders aldığı hocasıyla yeniden buluşması nedeniyle dikkat çekmişti.

1934 yılında Rize'de dünyaya geldi

1934 yılında Rize'nin Sütlüce köyünde, eski adıyla Aron'da dünyaya gelen Ali Kemal Hut, küçük yaşlarda Kur'an-ı Kerim eğitimine başladı. Hafızlık eğitimini tamamladıktan sonra dinî ilimler ve kıraat alanında kendisini geliştirdi.

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İstanbul'da Yavuz Sultan Selim Camii ve Piyale Paşa Camii gibi camilerde görev yapan Hut, meslek hayatının önemli bir bölümünü Kasımpaşa'da geçirdi. Kasımpaşa Camii Kebir'de yaklaşık 25 yıl görev yapan Hut, burada Kur'an-ı Kerim ve dinî ilimler alanında çok sayıda öğrenci yetiştirdi.

1984 yılında emekliye ayrılan Hut, emekliliğinin ardından da eğitim faaliyetlerini sürdürdü. Adını taşıyan Kasımpaşalı Kemal Efendi İlim ve Hizmet Vakfı bünyesinde hafızlık ve dinî eğitim çalışmalarına katkı sağladı.

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Kemal Hut Hocaefendi Edirnekapı Şehitliği'ne defnedilecek

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kur’an-ı Kerim hocası Ali Kemal Hut'a ziyaret