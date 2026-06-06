İsmailağa Cemaati tasavvuf polemiklerine tepki gösterdi: Kabirden yönetim iddiası ehl-i sünnete aykırı

Ne var ki son dönemde Mahmut Efendi Hazretlerimizin ömrünü vakfederek inşa ettiği İsmailağa camiamız hakikatle bağdaşmayan İslam ahlak ve terbiyesine aykırı iddia ve karalamalara maruz bırakılmaktadır. Bu söylemler yalnızca bazı şahısları değil yarım asrı aşan bir hizmet geleneğini, milletimizin gönlünde yer edinmiş müesseseleri ve bu hizmetlere gönül vermiş binlerce insanı hedef almaktadır.