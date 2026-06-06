İsmailağa Cemaati tasavvuf polemiklerine tepki gösterdi: Kabirden yönetim iddiası ehl-i sünnete aykırı

İsmailağa Camii İlim ve Hizmet Vakfı Genel Sekreteri Abdullah Kılıç, son zamanlarda özellikle sosyal medya üzerinde yayılan iddialara cevap verdi. Kılıç yaptığı açıklamada "Evliyanın tarikatı ve insanları kabirden yönettiği iddiası, başta ehli sünnet itikadına ve tarikatımızın usul ve adabına, Efendi Hazretlerimizin şeri hassasiyetlerine tamamen aykırıdır. Evliyanın tasarrufu ve üveysilik gibi tasavvufi ıstilahların tahrif edilerek temellendirme çabaları ilmi bir değer taşımaktan uzak, şahsi ihtiras ve zaaflarla malül sefil bir iddiadır" ifadelerini kullandı.
İsmailağa Camii İlim ve Hizmet Vakfı Genel Sekreteri Abdullah Kılıç'ın yaptığı açıklama şöyle:
"Değerli kardeşlerim, İslam'ın samimiyetle yaşanmasını sağlamak için teşekkül etmiş olan tarikatlar asırlar boyunca bu topraklara hizmetle, muhabbetle ve kardeşlikle mayalanmış, milletimizin hayatında müstesna bir yer edinmiştir.
İsmailağa camiamızın, Ali Haydar Hazretlerimizden Mahmut Efendi Hazretlerimize, ondan Hasan Efendi Hazretlerimize ve günümüze kadar tevarüs eden yolu Kur'an-ı Kerim ve sünneti seniyenin tayin ettiği ehl-i sünnet vel cemaat itikad ve anlayışına asırların süzgecinden geçerek gelen tasavvuf usul ve adabına dayanan köklü bir irşad mektebidir. Bugün takip ettiğimiz silsileyi ve hizmet emanetini, Fikri Efendi Hazretlerimizin talim ve terbiyesi altında aynı sadakati vakar ve mesuliyet şuuruyla muhafazaya devam ediyoruz.
Mahmut Efendi Hazretlerimizin dar-ı bekayı irtikallerinin ardından sürdürülen bu itham ve tartışmalar yalnızca İsmailağa camiamızı ilgilendiren bir mesele olmaktan çıkmış, ehl-i sünnet itikadı ve tasavvuf anlayışımız bakımından da açıklık getirilmesi gereken bir zaruret haline gelmiştir.
Mensubu olduğumuz Nakşibendi müceddidi yolu Kur'an-ı Kerim'e, sünneti seniyeye, icma kıyasa ve tasavvuf geleneğimizin muteber eserlerini esas alan köklü bir ilim ve irfan geleneğine bağlıdır. Bu anlayışla şu hususlara özellikle dikkatinizi çekmek istiyoruz:
Evliyanın tarikatı ve insanları kabirden yönettiği iddiası, başta ehli sünnet itikadına ve tarikatımızın usul ve adabına, Efendi Hazretlerimizin şeri hassasiyetlerine tamamen aykırıdır. Evliyanın tasarrufu ve üveysilik gibi tasavvufi ıstilahların tahrf edilerek temellendirme çabaları ilmi bir değer taşımaktan uzak, şahsi ihtiras ve zaaflarla malül sefil bir iddiadır.
İfsad edici gündemlerden uzak durarak, insanları İslamiyetin nuruyla aydınlatmak, kardeşlik iklimini muhafaza etmek ve yüce dinimize hizmet etmek temel vazifemizdir. İnanıyoruz ki kalıcı olan tartışmalar değil, samimiyetle yapılan hizmetlerdir. Değerli kamuoyuna saygılarımızla arz ederiz. Allah'a emanet olun."