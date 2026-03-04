İsmailağa Vakfı'ndan büyük dayanışma: Trafikte kalanlara özel iftariyelik

Yeni Şafak
15:104/03/2026, Çarşamba
6 bin 500 kişi vakıf sayesinde iftar ediyor.

İsmailağa Vakfı’nın aşevinde her gün binlerce kişilik yemek hazırlanıyor. Ramazan ayında günlük 6 bin 500 kişiye ulaşan vakıf, bu yıl trafikte kalan ve iftara yetişemeyen vatandaşlar için çalışma başlattı. Ezan okunur okunmaz dağıtılan ikramlarla yolda kalanlar iftarını rahatlıkla açıyor.

İsmailağa Vakfı, Ramazan ayında yürüttüğü yardım faaliyetleriyle binlerce kişiye iftar ulaştırıyor. Vakfın aşevinde hazırlanan yemekler hem medrese talebelerine hem de ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor.

Vakfın dört yıl önce hizmete açtığı aşevinde yıl boyunca günlük yaklaşık 5 bin kişilik yemek hazırlanıyor. Ramazan ayında ise bu sayı 6 bin 500’e çıkıyor. Hazırlanan yemeklerin büyük bölümü hafızlık eğitimi alan medrese talebelerine ulaştırılırken, bir kısmı da camiye gelen misafirlere ve çevredeki vatandaşlara ikram ediliyor. Vakfın yardım faaliyetleri yalnızca aşeviyle sınırlı kalmıyor. İhtiyaç sahibi olduğu tespit edilen yaklaşık 50 aileye yıl boyunca haftada üç gün sıcak yemek ulaştırılıyor. Ramazan ayında ise bu ailelerin kapılarına her gün yemek bırakılıyor.

04 Mart, Çarşamba

Trafikte iftariyelik dağıtılıyor

Vakfın bu yıl başlattığı yeni uygulamalardan biri de trafikte kalan vatandaşlara yönelik iftariyelik dağıtımı oldu. Mobil ikram aracıyla caddelerde dağıtılan paketlerde sandviç, hurma, su ve sütlü tatlı yer alıyor. Amaç, iftara yolda yakalanan vatandaşların oruçlarını açabilmelerini sağlamak.

Ramazan boyunca farklı yardım faaliyetlerini de sürdüren vakıf, ihtiyaç sahibi ailelere beyaz eşya ve mobilya gibi temel ev eşyalarının temin edilmesine de destek oluyor. Öte yandan vakıf, yurt dışında da yardım faaliyetleri yürütüyor. Mısır’da yaşayan gazi ve şehit yakınları ile çocuklara yönelik iftar programları düzenlenmesi planlanıyor.

Bağış yapmak isteyenler vakfın iletişim merkezleri ve web sitesi üzerinden destek sağlayabilir. Bir kişilik iftar bedeli 250 TL, bir ailenin iftar bedeli ise bin TL (1000). Detaylı bilgi için
adresini ziyaret edebilirsiniz.



