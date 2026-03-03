Yeni Şafak
"Goyim babandır" dedi babasının Masonluğu ifşa oldu

3/03/2026, Salı
G: 3/03/2026, Salı
Yeni Şafak
Mahruki'nin sözleri babasını ifşa etti.
Nasuh Mahruki, İsrail'in Ankara'yı tehdidinin ardından Türkiye'nin güvenliğini iktidarın değişmesine bağladı ve erken seçim istedi. Bu sözleri sonrası kendisini eleştirenlere “Goyim babandır” cevabını vererek hakaret eden Mahruki'nin babasının Masonluğu fotoğraflarla ifşa oldu.

ABD ile birlikte İran'a saldıran İsrail, sıradaki hedeflerinin Türkiye olduğuna yönelik hadsiz paylaşımlar yaptı. Bu hedef almaların ardından eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki, İsrail'in tehditlerine karşı tepki koymak yerine, Türkiye'nin güvenliği için erken seçime gidilmesini istedi.

İktidar değşikliği şartmış

X hesabından yaptığı paylaşımda, “Hedef Türkiye, açık açık söylüyorlar. AK Parti-MHP iktidarında hiçbir savaşı kazanamayız. Artık erken değil derhal seçim ve iktidar değişikliği şart” ifadelerini kullandı. Mahruki, ana muhalefet partisi CHP’ye de çağrıda bulunarak muhalefetin seçim için birleşmesi gerektiğini savundu.


Cevabı "Goyim babandır" oldu

Bu paylaşımın ardından sosyal medyada kendisine yönelik “GOYİM her şartta hizmetini eder” paylaşımları yapıldı. Yahudi inancına göre Yahudi olmayan herkes ve Yahudilere hizmet eden anlamlarında kullanılan bu ifadeye karşı Mahruki, “Goyim babandır” cevabını verdi. Polemiğin devamında paylaşım yapan sosyal medya kullanıcıları, Mahruki’nin babasının masonluğunu ispat eden bir fotoğraf paylaşarak “Afet akbabası. Bu kimin babası?” cevabıyla babasının masonluğunu ifşa etti.


