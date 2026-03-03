“Goyim babandır” dedi babasının Masonluğu ifşa oldu

ABD ile birlikte İran'a saldıran İsrail, sıradaki hedeflerinin Türkiye olduğuna yönelik hadsiz paylaşımlar yaptı. Bu hedef almaların ardından eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki, İsrail'in tehditlerine karşı tepki koymak yerine, Türkiye'nin güvenliği için erken seçime gidilmesini istedi.

X hesabından yaptığı paylaşımda, “Hedef Türkiye, açık açık söylüyorlar. AK Parti-MHP iktidarında hiçbir savaşı kazanamayız. Artık erken değil derhal seçim ve iktidar değişikliği şart” ifadelerini kullandı. Mahruki, ana muhalefet partisi CHP’ye de çağrıda bulunarak muhalefetin seçim için birleşmesi gerektiğini savundu.

Hedef Türkiye, açık açık söylüyorlar. AKP-MHP iktidarında hiçbir savaşı kazanamayız. Artık erken değil derhal seçim ve iktidar değişikliği şart. Ana muhalefet partisi CHP bütün muhalefeti en kısa sürede seçim ve en kısa sürede tekrar parlamenter demokrasiye ve kuvvetler… https://t.co/irlJj0W28I

Bu paylaşımın ardından sosyal medyada kendisine yönelik “GOYİM her şartta hizmetini eder” paylaşımları yapıldı. Yahudi inancına göre Yahudi olmayan herkes ve Yahudilere hizmet eden anlamlarında kullanılan bu ifadeye karşı Mahruki, “Goyim babandır” cevabını verdi. Polemiğin devamında paylaşım yapan sosyal medya kullanıcıları, Mahruki’nin babasının masonluğunu ispat eden bir fotoğraf paylaşarak “Afet akbabası. Bu kimin babası?” cevabıyla babasının masonluğunu ifşa etti.