İsrail Genelkurmay Başkanı Zamir: Lübnan'a saldırılar sürecek

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, gerçekleştirdikleri toplantının ardından açıklamada bulunarak, İran'a odaklandıklarını dile getirdi. Zamir, “Hizbullah ciddi bir darbe almadan ve silahsızlandırılmadan savaşı kesinlikle sonlandırmayacağız.” ifadelerini kullandı.
İsrail ordusundan yapılan açıklamaya göre Zamir, ülkenin kuzey sınırındaki komutanlarla güvenlik durumunun ele alındığı toplantının ardından konuştu.
Zamir, konuşmasında kararlı biçimde hareket ettiklerini ve İran rejimine yönelik saldırılar düzenlediklerini belirterek ABD ordusuyla benzersiz bir işbirliği içinde olduklarını kaydetti.
"Kendimizi tek başımıza nasıl savunacağımızı biliyoruz.”
İsrail Genelkurmay Başkanı Zamir, saldırıların, Lübnan hükümeti ve ordusuna son dönemde Hizbullah’ın silahsızlandırılması gerektiği yönünde yapılan uyarılara yanıt verilmemesi üzerine gerçekleştiğini ileri sürdü.