İsrail Genelkurmay Başkanı Zamir: Lübnan'a saldırılar sürecek

21:392/03/2026, Pazartesi
AA
İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir
İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, gerçekleştirdikleri toplantının ardından açıklamada bulunarak, İran'a odaklandıklarını dile getirdi. Zamir, “Hizbullah ciddi bir darbe almadan ve silahsızlandırılmadan savaşı kesinlikle sonlandırmayacağız.” ifadelerini kullandı.

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, Lübnan’a yönelik saldırıların, ülkeden kaynaklanan
“tehdit”
ortadan kaldırılmadan ve Hizbullah’ın silahsızlandırılması sağlanmadan sona ermeyeceğini söyledi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamaya göre Zamir, ülkenin kuzey sınırındaki komutanlarla güvenlik durumunun ele alındığı toplantının ardından konuştu.

İran’a odaklandıklarını dile getiren Zamir,
“Hizbullah ciddi bir darbe almadan ve silahsızlandırılmadan savaşı kesinlikle sonlandırmayacağız.”
dedi.

Zamir, konuşmasında kararlı biçimde hareket ettiklerini ve İran rejimine yönelik saldırılar düzenlediklerini belirterek ABD ordusuyla benzersiz bir işbirliği içinde olduklarını kaydetti.


"Kendimizi tek başımıza nasıl savunacağımızı biliyoruz.”

İsrail Genelkurmay Başkanı Zamir, saldırıların, Lübnan hükümeti ve ordusuna son dönemde Hizbullah’ın silahsızlandırılması gerektiği yönünde yapılan uyarılara yanıt verilmemesi üzerine gerçekleştiğini ileri sürdü.

"Kendimizi tek başımıza nasıl savunacağımızı biliyoruz.”
diyen Zamir, savaşı yalnızca İran zarar gördüğünde değil, Hizbullah da son derece ağır bir darbe aldığında sona erdireceklerini belirtti.
Zamir, İsrail ordusunun
“aynı anda birden fazla cephede faaliyet göstermek üzere planlama yapıp hazırlandığını”
iddia ederek planların, uzun süredir hazır olduğunu ve bu fırsatı değerlendireceklerini söyledi.


