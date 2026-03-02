Irak'ın kuzeyinde enerji alarmı: İngiliz şirket petrol üretimini durdurdu

İran, İsrail ve ABD arasında devam eden çatışmaların Irak’ı da etkilemesi üzerine ülkenin kuzeyindeki dev enerji sahalarında üretim geçici olarak durduruldu. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’ndeki (IKBY) önemli petrol sahalarından biri olan Şeyhan sahasını işleten İngiltere merkezli Gulf Keystone şirketi, üretimi geçici olarak durdurduğunu açıkladı. Gulf Keystone tarafından yapılan açıklamada, "Üretimin durdurulması tamamen güvenlik amaçlı bir önleyici tedbir olup, sahalarda şu ana kadar herhangi bir fiziksel hasar meydana gelmemiştir" denildi.