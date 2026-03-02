Hürmüz krizi Avrupa'yı vurdu: Gaz fiyatları gün içinde yüzde 48 sıçradı

İran'dan fırlatılan İHA'lardan birinin Katar'da Ras Laffan Sanayi Şehri'nde Katar Enerji'ye (Qatar Energy) ait bir enerji tesisini hedef almasının ardından şirket, sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) üretimini durdurduğunu açıkladı. Bu durum küresel LNG tedarikine yönelik endişeleri artırırken, fiyatlara da yansıdı.

Dünyadaki LNG ihracatının yaklaşık yüzde 20'si bu stratejik geçit üzerinden taşınıyor. En büyük LNG ihracatçılarından Katar'ın neredeyse tüm LNG ihracatı Boğaz üzerinden uluslararası müşterilerine ulaşıyor. Hürmüz Boğazı'ndan geçen LNG ticaretinin büyük kısmını Çin başta olmak üzere Asya'daki alıcılar oluştururken, küresel gaz piyasalarında tedarike yönelik olası aksaklıklar Avrupa başta olmak üzere fiyatlar üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturuyor.