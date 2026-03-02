İran tanker vurdu: Türk gemilerine Hürmüz uyarısı

ABD ile İsrail’in İran’a yönelik ortak saldırılarının ardından Tahran, gemilerin Hürmüz Boğazı’ndan geçişini durdurdu. İran’dan boğazın kapatıldığına ilişkin resmi açıklama yapılmazken uluslararası medyada yayınlanan bazı haberlerde İran Devrim Muhafızları Ordusu’nun bölgeden geçecek gemilere “Hiçbir geminin geçişine izin verilmiyor” mesajını ilettiği öne sürüldü.

ROTA DEĞİŞTİRDİLER

Bununla birlikte, Hürmüz Boğazı’nda ticari gemi trafiğinin tamamen durmadığı, bazı konteyner gemilerinin Umman Körfezi ve boğaz hattında rota değiştirerek geri döndüğü, bazı ticari gemilerin ise Körfez’de beklemeye geçtiği gözlendi.

UYARILARI DİKKATE ALMAYINCA VURULDU

İran’ın “uyarıları dikkate almadan Hürmüz Boğazı’ndan geçmeye çalışan” bir petrol tankerini vurduğu bildirildi. İran devlet televizyonunun haberine göre, Hürmüz Boğazı’ndan uyarıları dikkate almadan “yasa dışı” geçiş yapmaya çalışan bir petrol tankeri hedef alındı. Tankerin vurulduktan sonra alevler içinde ve batmak üzere görüldüğü görüntüleri yayınlandı.

TÜRKİYE TEYAKKUZDA

Türkiye de Hürmüz Boğazı’ndaki durumla ilgili olarak teyakkuza geçti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü, ABD-İsrail’in saldırıları nedeniyle geçişlere kapatılan Hürmüz Boğazı’yla ilgili Türk gemilerini uyardı.

GÜVENLİK SEVİYESİ 3

İran’ın Hürmüz Boğazı’ndan gemi geçişlerinin yasakladığına dair telsiz yayınları yapıldığını belirten Denizcilik Genel Müdürlüğü, “Bölgede Türk bayraklı gemiler için ISPS Kod Güvenlik Seviyesi 3’tür. Bölgedeki seyir duyurularının takip edilmesi, gerekirse Ana Arama ve Kurtarma Koordinasyon Merkezi (AAKKM) ile temas kurulması önem arz etmektedir” ifadelerine yer verdi.







