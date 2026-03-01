Brent petrol varil fiyatı ne kadar? Son 6 ayın zirvesine yükselmişti

İran'ın, Hürmüz Boğazı'nı kapattığını duyurdu. Bu durum, son 6 ayın zirvesinde olan Brent petrol varil fiyatında keskin yükselişlere yol açıap açözmayacağı merak konusu oldu. İşte güncel brent petrol varil fiyatı.
İran’ın Hürmüz Boğazı’nı kapattığını duyurması, küresel enerji piyasalarında deprem etkisi oluşturdu. Dünya petrol arzının önemli bir bölümünün geçtiği stratejik geçitte yaşanan bu gelişme, halihazırda son 6 ayın zirvesine yakın seyreden Brent petrol varil fiyatında sert yükseliş ihtimalini gündeme taşıdı. Uzmanlar, arz güvenliğine ilişkin endişelerin artması halinde fiyatlarda ani ve keskin dalgalanmalar görülebileceğini belirtirken, yatırımcılar ve enerji piyasaları gözünü anlık fiyat hareketlerine çevirdi. İşte güncel Brent petrol varil fiyatı ve piyasalardaki son durum.
ABD ve İsrail'in İran'a yönelik ortak saldırıları sonrası İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçişleri kapattığına yönelik iddialara ilişkin henüz resmi bir açıklama bulunmazken, bazı ticari gemilerin U dönüşüne geçtiği görülüyor. İran basını, gemilerin ve petrol tankerlerinin Hürmüz Boğazı'ndan geçişinin durdurulmasıyla boğazın "fiilen" kapatıldığını iddia etti. Uluslararası medyada bir Avrupa Birliği (AB) yetkilisine dayandırılarak yayımlanan haberlerde, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun Hürmüz Boğazı'nı kullanacak gemilere "Hiçbir geminin geçişine izin verilmiyor." mesajları ilettiği bildirildi.
Brent petrol varil fiyatı ne kadar?
Petrol fiyatları, jeopolitik belirsizliklerin ve arz endişelerinin enerji piyasalarına yön vermesiyle cumartesi günü son altı ayın en yüksek seviyesine çıktı. İsrail'in, İran'a yönelik saldırısının ardından tırmanışın keskin bir şekilde süreceği öngörülüyor.
Küresel gösterge Brent ham petrol vadeli işlemleri, an itibarıyla varil başına yaklaşık 73 dolara yükselerek psikolojik 70 dolar eşiğinin üzerine güçlü bir teknik kırılma gerçekleştirdi. Brent petrolün fiyatı cuma günü günlük bazda yüzde 2,65 artarken, aylık yükseliş oranı yüzde 9,24’e ulaştı. Uzmanlara göre bu durum, 2011’de İran’ın benzer bir tehdidinin ardından Brent petrolün 125 doları aştığı senaryonun çok daha ötesine geçebilir.