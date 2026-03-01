Ramazan Bayramı ne zaman başlıyor, tatil kaç gün sürecek? Ramazan Bayramı hafta sonuyla birleşiyor mu? Diyanet takvimi

Ramazan Bayramı 2026 tarihi ve bayram tatili süresi, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yayımladığı dini günler takvimiyle netleşti. Türkiye genelinde milyonlarca vatandaşın merak ettiği “Bayrama kaç gün kaldı?” sorusunun yanıtı da belli oldu. Bugün itibarıyla Ramazan Bayramı’na 18 gün bulunuyor.

Ramazan Bayramı 2026 ne zaman başlıyor?

2026 Ramazan Bayramı arifesi 19 Mart 2026 Perşembe gününe denk geliyor. Arife günü öğleden sonra resmi tatil kapsamında uygulanacak. Bayramın birinci günü ise 20 Mart 2026 Cuma günü başlayacak.

Bayramın ikinci ve üçüncü günleri sırasıyla 21 Mart Cumartesi ve 22 Mart Pazar tarihlerinde idrak edilecek. Böylece Ramazan Bayramı 2026, hafta sonuyla birleşmiş olacak.

Bayram tatili kaç gün sürecek?

Ramazan Bayramı tatili, arife günü yarım gün olmak üzere 19 Mart Perşembe günü başlayacak ve 22 Mart Pazar akşamı sona erecek. Resmi takvime göre bayramın üç günü tam gün tatil olarak uygulanacak.

Öte yandan 16-17-18 Mart tarihlerinin idari izin kapsamına alınıp alınmayacağına ilişkin henüz resmi bir karar bulunmuyor. Bu tarihlerle ilgili gelişmeler kamuoyuyla paylaşıldıkça netlik kazanacak.

İkinci ara tatil ile bayram aynı döneme denk geliyor

Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre 2026 ikinci dönem ara tatili 16 Mart Pazartesi başlayıp 20 Mart Cuma günü sona erecek. Ramazan Bayramı’nın 20 Mart’ta başlaması, öğrenciler için ara tatil ile bayramın aynı haftaya denk gelmesi anlamına geliyor.

Ramazan ayının ardından idrak edilecek Ramazan Bayramı, Türkiye’de hem manevi hem de sosyal açıdan yılın en yoğun dönemlerinden biri olarak öne çıkıyor.







