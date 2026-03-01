Mahmud Ahmedinejad öldürüldü mü?

İran basını İran eski cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad'ın İsrail ve ABD saldırılarında öldürüldüğünü duyurdu. Peki Ahmedinejad kimdir?
ABD-İran savaşında ölü sayısı her geçen dakika artıyor. İran Dini Lideri Hamaney'in öldürülmesi İran'da şok etkisi oluştururken eski İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad'ın da öldürüldüğü öne sürülmüştü.
Mahmud Ahmedinejad öldü mü?
İran basını, eski İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad'ın ABD-İsrail saldırısında hayatını kaybettiğini duyurdu.
Ahmedinejad kimdir?
Mahmud Ahmedinejad, 28 Ekim 1956 tarihinde Aradan'da doğdu. Ahmedinejad, İran'ın altıncı cumhurbaşkanıdır.
Ayrıca, ülkedeki muhafazakâr siyasî gruplardan oluşan bir koalisyon olan İslamî İran İnşaatçılar İttifakı'nın ana siyasî lideriydi. 2003'ten 2005'e kadar ise Tahran'ın belediye başkanı olarak görev yaptı.
12 Nisan 2017'de, Hamaney'in itirazlarına karşı, 2017 İran cumhurbaşkanlığı seçiminde üçüncü kez aday olmayı planladığını duyurdu. Adaylığı Anayasa Koruma Konseyi tarafından reddedildi. Ahmedinejad, 2017-18 İran protestoları sırasında mevcut İran hükûmetini eleştirdi. 28 Şubat 2026'da Tahran'da İsrail'in bir hava saldırısı neticesinde hayatını kaybetti.