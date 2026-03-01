ÖSYM tarafından düzenlenen 2026 Milli Savunma Üniversitesi (2026-MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başladı. 340 bin 514 kadın, 304 bin 892 erkek aday olmak üzere toplam 645 bin 406 adayın başvurduğu sınav, saat 10.15'te başladı, adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmadı. Adaylara Türkçe, Sosyal Bilimler, Temel Matematik ve Fen Bilimleri testlerinden oluşan 120 soru sorulacak. Peki MSÜ sınavı kaçta bitiyor? ÖSYM 2026 MSÜ sınavı kaç dakika?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, 2026-MSÜ, 1 Mart Pazar günü 81 ilde 133 sınav merkezinde düzenleniyor. Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na 645 bin 406 aday başvurmuştu. Peki MSÜ sınavı kaçta bitiyor, MSÜ sınavında kaç soru soruluyor?

MSÜ sınavında kaç soru soruluyor? MSÜ sınavı için 1467 bina ve 28 bin 879 salon kullanılacak. Sınavda adaylara ortaöğretim düzeyinde Türkçe (40 soru), Sosyal Bilimler (20 soru), Temel Matematik (40 soru) ve Fen Bilimleri (20 soru) testlerinden oluşan 120 soru sorulacak.

MSÜ sınavı kaçta bitiyor? ÖSYM 2026 MSÜ sınavı kaç dakika? Adaylara 165 dakika cevaplama süresi verilecek. Saat 10.15'te başlayacak sınav, saat 13.00'te sona erecek. Adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmadı.

MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MSÜ sınav sonuçları 26 Mart'ta açıklanacak. Sonuçlar yalnızca sınavın yapıldığı yıl için geçerli olacak. 2026-MSÜ sonuçları diğer yükseköğretim kurumlarına yerleştirme, yatay geçiş, dikey geçiş gibi işlemlerde kullanılmayacak.

Sınava girecek adayların Harp Okulları ikinci seçim aşamalarına katılabilmeleri için, 2026 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) 1. Oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'ne ve 2026-YKS'nin 2. Oturumu olan Alan Yeterlilik Testleri'ne (AYT) girmeleri gerekiyor.


