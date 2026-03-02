Yeni Şafak
Bugün kimin maçı var? 2 Mart Pazartesi maç programı

15:342/03/2026, Pazartesi
Futbolseverleri dopdolu bir maç programı bekliyor. AFC Şampiyonlar Ligi’nde heyecan devam ederken, Trendyol 1. Lig’de Manisa’nın rakibi Çorum FK. Udinese - Fiorentina İtalya Serie A’da üç puan için yeşil sahada ter dökecek. İşte 2 Mart Pazartesi maç programı.

Futbolseverler bugün birbirinden çekişmeli karşılaşmaları izleyecek. İspanya La Liga başta olmak üzere Trendyol 1. Lig, Portekiz Liga NOS, İtalya Serie A ve AFC Şampiyonlar Ligi’nde birbirinden çekişmeli maçlar oynanacak. İşte 2 Mart Pazartesi maç programı.

Bugün kimin maçı var?

19:00 Al Ahli - Tractor Sazi AFC Şampiyonlar Ligi Spor Smart

20:00 Manisa FK - Çorum FK Trendyol 1. Lig TRT Spor

20:30 Pisa - Bologna İtalya Serie A S Sport 2

21:15 Al Duhail - Al Ahli AFC Şampiyonlar Ligi Smart Spor HD

22:45 Udinese - Fiorentina İtalya Serie A S Sport 2

23:00 Real Madrid - Getafe İspanya La Liga S Sport

23:15 Gil Vicente - Benfica Portekiz Liga NOS S Sport Plus

#Süper Lig
#bugünkü maçlar
#İtalya Serie A
