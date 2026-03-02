Futbolseverleri dopdolu bir maç programı bekliyor. AFC Şampiyonlar Ligi’nde heyecan devam ederken, Trendyol 1. Lig’de Manisa’nın rakibi Çorum FK. Udinese - Fiorentina İtalya Serie A’da üç puan için yeşil sahada ter dökecek. İşte 2 Mart Pazartesi maç programı.
Bugün kimin maçı var?
19:00 Al Ahli - Tractor Sazi AFC Şampiyonlar Ligi Spor Smart
20:00 Manisa FK - Çorum FK Trendyol 1. Lig TRT Spor
20:30 Pisa - Bologna İtalya Serie A S Sport 2
21:15 Al Duhail - Al Ahli AFC Şampiyonlar Ligi Smart Spor HD
22:45 Udinese - Fiorentina İtalya Serie A S Sport 2
23:00 Real Madrid - Getafe İspanya La Liga S Sport
23:15 Gil Vicente - Benfica Portekiz Liga NOS S Sport Plus