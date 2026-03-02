Çekmeköy'de lise öğrencisinin bıçakladığı öğretmen hayatını kaybetti

Çekmeköy'de 11.sınıf öğrencisi, yanında bulundurduğu bıçakla henüz bilinmeyen bir sebeple iki öğretmeni ve bir öğrenciyi bıçakladı. Şüpheli F.S.B. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan öğretmen Fatma Nur Çelik, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Olay, saat 11.00 sıralarında Çekmeköy Taşdelen’de bulunan Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 11’inci sınıf öğrencisi F.S.B., henüz bilinmeyen nedenle öğretmenleri Fatma Nur Çelik ve Z.A. ile öğrenci S.K.’yı yanında bulundurduğu bıçakla yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Şüpheli F.S.B. ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Ağır yaralı olarak Sancaktepe İlhan Varank Şehir Hastanesi'ne kaldırılan öğretmen Fatma Nur Çelik, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.