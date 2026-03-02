Elazığ’da kayınpeder dehşeti: Tartıştığı damadını bıçakla ağır yaraladı

Olay, Keban ilçesi Kalkar Mahallesi’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kayınpeder T.Ö. ile damadı B.R. arasında aile sebeplerinden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle kayınpeder yanında getirdiği bıçakla damadını yaralayarak olay yerinden kaçtı. Bıçaklı kavgayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.