Elazığ'da kayınpeder dehşeti: Tartıştığı damadını bıçakla ağır yaraladı

Elazığ’da kayınpeder dehşeti: Tartıştığı damadını bıçakla ağır yaraladı

Bıçaklı kavgayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Bıçaklı kavgayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Elazığ’da kayınpeder, tartıştığı damadını bıçakladı. Olayda, damat ağır yaralandı.

Olay, Keban ilçesi Kalkar Mahallesi’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kayınpeder T.Ö. ile damadı B.R. arasında aile sebeplerinden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle kayınpeder yanında getirdiği bıçakla damadını yaralayarak olay yerinden kaçtı. Bıçaklı kavgayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, olay yerinde inceleme yaparken kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.



