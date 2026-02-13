Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Şubat ayı okul servis ücretlerine ne kadar zam geldi, yeni zamlı ücret nasıl hesaplanır? 0-1 km arası mesafe İstanbul servis ücreti hesaplama 2026

Şubat ayı okul servis ücretlerine ne kadar zam geldi, yeni zamlı ücret nasıl hesaplanır? 0-1 km arası mesafe İstanbul servis ücreti hesaplama 2026

14:1813/02/2026, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisinde, İstanbul'da okul servislerine yüzde 20 zam yapılmasına ilişkin teklif, oy çokluğuyla kabul edildi. İstanbul'da geçtiğimiz Eylül ayında okul servis ücretlerinde, 0 ile 1 kilometre arası mesafede 3 bin 376 liraya çıkarılmıştı. Yakın mesafe ve uzak mesafeye göre hesaplanan okul servisi ücretleri, Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından belirleniyor. Peki Şubat 2026 okul servis ücretleri ne kadar oldu? İşte detaylar...

İSTANBUL OKUL SERVİSİ ÜCRETLERİ 2026 ŞUBAT


Okul servis ücretlerinde 0–1 kilometre arası mesafe için ücret 4 bin 51 liraya çıkarıldı. Personel servislerinde ise en düşük ücret 2 bin 284 lira 54 kuruş oldu.

TOPLU TAŞIMA ÜCRETLERİNE ZAM GELDİ


İstanbul'da toplu taşıma ücretlerine de zam yapıldı. Alınan karar doğrultusunda İETT otobüsleri, raylı sistemler, metrobüs ve şehir içi toplu ulaşımda kullanılan elektronik tam bilet ücreti 42 liraya yükseldi. Öğrenci bileti 20,50 lira, 30 yaş ve üzeri indirimli öğrenci bilet ücreti 37,80 lira 60-65 yaş arası bilet ücreti ise 30,07 lira olarak belirlendi. Aktarmalı geçişlerde ise birinci aktarma 31,27 lira, ikinci aktarma 24,02 lira, üçüncü ve sonraki aktarmalar 15,62 lira olarak uygulanacak. Yeni tarifeler 16 Şubat 2026 tarihinden itibaren geçerli olacak.

0–1 Kilometre Ücreti 4 Bin 51 TL

Yeni tarifeye göre İstanbul’da 0–1 kilometre arası okul servisi ücreti 4 bin 51 liraya yükseldi. Personel servislerinde ise en düşük ücret 2 bin 284 lira 54 kuruş olarak belirlendi.

Kentte daha önce toplu ulaşım, taksi ve okul servislerine 15 Ocak 2025’te yüzde 35, 12 Eylül 2025’te ise yüzde 30 oranında zam yapılmıştı. Son artışla birlikte velilerin servis maliyeti bir kez daha yükselmiş oldu.


İSTANBUL OKUL SERVİSİ ÜCRETİ HESAPLAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Toplu Taşıma Ücretleri de Arttı

Öte yandan İstanbul’da toplu taşıma ücretlerine de zam yapıldı. Alınan karar doğrultusunda İETT otobüsleri, raylı sistemler ve metrobüs dahil şehir içi toplu ulaşımda elektronik tam bilet ücreti 42 liraya çıkarıldı.

Yeni tarifeye göre:

Tam bilet: 42 TL

Öğrenci bileti: 20,50 TL

30 yaş üstü indirimli öğrenci bileti: 37,80 TL

60–65 yaş arası bilet: 30,07 TL






#okul servisi
#okul servis ücreti
#servis ücreti zammı
#istanbul
#toplu taşıma zammı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ geri ödemeleri başladı mı, ne zaman 2026? TOKİ başvuru para iadesi ne zaman yapılacak?