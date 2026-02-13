İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisinde, İstanbul'da okul servislerine yüzde 20 zam yapılmasına ilişkin teklif, oy çokluğuyla kabul edildi. İstanbul'da geçtiğimiz Eylül ayında okul servis ücretlerinde, 0 ile 1 kilometre arası mesafede 3 bin 376 liraya çıkarılmıştı. Yakın mesafe ve uzak mesafeye göre hesaplanan okul servisi ücretleri, Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından belirleniyor. Peki Şubat 2026 okul servis ücretleri ne kadar oldu? İşte detaylar...
İSTANBUL OKUL SERVİSİ ÜCRETLERİ 2026 ŞUBAT
Okul servis ücretlerinde 0–1 kilometre arası mesafe için ücret 4 bin 51 liraya çıkarıldı. Personel servislerinde ise en düşük ücret 2 bin 284 lira 54 kuruş oldu.
TOPLU TAŞIMA ÜCRETLERİNE ZAM GELDİ
İstanbul'da toplu taşıma ücretlerine de zam yapıldı. Alınan karar doğrultusunda İETT otobüsleri, raylı sistemler, metrobüs ve şehir içi toplu ulaşımda kullanılan elektronik tam bilet ücreti 42 liraya yükseldi. Öğrenci bileti 20,50 lira, 30 yaş ve üzeri indirimli öğrenci bilet ücreti 37,80 lira 60-65 yaş arası bilet ücreti ise 30,07 lira olarak belirlendi. Aktarmalı geçişlerde ise birinci aktarma 31,27 lira, ikinci aktarma 24,02 lira, üçüncü ve sonraki aktarmalar 15,62 lira olarak uygulanacak. Yeni tarifeler 16 Şubat 2026 tarihinden itibaren geçerli olacak.
Kentte daha önce toplu ulaşım, taksi ve okul servislerine 15 Ocak 2025’te yüzde 35, 12 Eylül 2025’te ise yüzde 30 oranında zam yapılmıştı. Son artışla birlikte velilerin servis maliyeti bir kez daha yükselmiş oldu.
Yeni tarifeye göre:
Tam bilet: 42 TL
Öğrenci bileti: 20,50 TL
30 yaş üstü indirimli öğrenci bileti: 37,80 TL
60–65 yaş arası bilet: 30,07 TL