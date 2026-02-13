0–1 Kilometre Ücreti 4 Bin 51 TL

Yeni tarifeye göre İstanbul’da 0–1 kilometre arası okul servisi ücreti 4 bin 51 liraya yükseldi. Personel servislerinde ise en düşük ücret 2 bin 284 lira 54 kuruş olarak belirlendi.

Kentte daha önce toplu ulaşım, taksi ve okul servislerine 15 Ocak 2025’te yüzde 35, 12 Eylül 2025’te ise yüzde 30 oranında zam yapılmıştı. Son artışla birlikte velilerin servis maliyeti bir kez daha yükselmiş oldu.



