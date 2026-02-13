TEKİRDAĞ TOKİ CANLI YAYIN İZLE! TOKİ TEKİRDAĞ 6.865 konut kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı: TOKİ Tekirdağ kura sonuçları hak sahipleri açıklandı mı?

500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında Tekirdağ’da kura heyecanı başladı. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yürütülen proje çerçevesinde kentte inşa edilecek 6 bin 865 konut için hak sahipleri bugün yapılacak çekilişle belirlenecek. Başvurusunu tamamlayan binlerce vatandaş, kura saatine kilitlenmiş durumda.

1 /5 Tekirdağ TOKİ kura çekilişi, noter huzurunda ve canlı yayın eşliğinde gerçekleştirilecek. Süreci takip etmek isteyen adaylar, resmi yayın üzerinden çekilişi anbean izleyebilecek. Kura tamamlandıktan sonra asil ve yedek hak sahiplerinin isim listesi kamuoyuyla paylaşılacak.

2 /5 TEKİRDAĞ TOKİ KURASI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, NASIL İZLENİR? Tekirdağ TOKİ kura çekilişi bugün saat 14.30'da Namık Kemal Üniversitesi Konferans Salonu'nda gerçekleşecek. TOKİ kura çekilişi canlı yayın ile resmi YouTube hesabından yayınlanacak. TEKİRDAĞ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI YAYIN İÇİN TIKLAYINIZ

3 /5 TOKİ TEKİRDAĞ KURA SONUÇLARI NASIL SORGULANIR? Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Amasya, Antalya, Ardahan, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bartın, Batman, Bayburt, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Çankırı, Diyarbakır, Düzce, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, Iğdır, Isparta, Kahramanmaraş, Karabük, Kars, Kastamonu, Kilis, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Siirt, Sinop, Sivas, Şırnak, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Tunceli, Van, Yalova, Yozgat, Zonguldak. KURA SONUCU İSİM LİSTESİ SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

4 /5 TOKİ PARA İADESİ NE ZAMAN GERİ ALINIR? Kurada hak sahibi olamayanlar başvuru bedellerini, kura çekiliş tarihinden itibaren 5 (beş) iş günü sonrasında başvuru yapılan Bankanın Şubeleri ve ATM’lerinden geri alabilecektir.