TEKİRDAĞ TOKİ CANLI YAYIN İZLE! TOKİ TEKİRDAĞ 6.865 konut kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı: TOKİ Tekirdağ kura sonuçları hak sahipleri açıklandı mı?

09:4713/02/2026, Cuma
G: 13/02/2026, Cuma
500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında Tekirdağ’da kura heyecanı başladı. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yürütülen proje çerçevesinde kentte inşa edilecek 6 bin 865 konut için hak sahipleri bugün yapılacak çekilişle belirlenecek. Başvurusunu tamamlayan binlerce vatandaş, kura saatine kilitlenmiş durumda.

Tekirdağ TOKİ kura çekilişi, noter huzurunda ve canlı yayın eşliğinde gerçekleştirilecek. Süreci takip etmek isteyen adaylar, resmi yayın üzerinden çekilişi anbean izleyebilecek. Kura tamamlandıktan sonra asil ve yedek hak sahiplerinin isim listesi kamuoyuyla paylaşılacak.

TEKİRDAĞ TOKİ KURASI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, NASIL İZLENİR?

Tekirdağ TOKİ kura çekilişi bugün saat 14.30'da Namık Kemal Üniversitesi Konferans Salonu'nda gerçekleşecek. TOKİ kura çekilişi canlı yayın ile resmi YouTube hesabından yayınlanacak.

TEKİRDAĞ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI YAYIN İÇİN TIKLAYINIZ

TOKİ TEKİRDAĞ KURA SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

KURA SONUCU İSİM LİSTESİ SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

TOKİ PARA İADESİ NE ZAMAN GERİ ALINIR?

Kurada hak sahibi olamayanlar başvuru bedellerini, kura çekiliş tarihinden itibaren 5 (beş) iş günü sonrasında başvuru yapılan Bankanın Şubeleri ve ATM’lerinden geri alabilecektir.

TOKİ TEKİRDAĞ İLÇELERE GÖRE KONUT SAYISI

TEKİRDAĞ MERKEZ (SÜLEYMANPAŞA) 1.000

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY 1.300

TEKİRDAĞ ÇORLU 1.500

TEKİRDAĞ ERGENE 400

TEKİRDAĞ KAPAKLI 1.500

TEKİRDAĞ MALKARA 235

TEKİRDAĞ MARMARAEREĞLİSİ 60

TEKİRDAĞ MURATLI 200

TEKİRDAĞ SARAY 320

TEKİRDAĞ ŞARKÖY 350

YENİ TOKİ KURA TAKVİMİ 9-15 ŞUBAT

9 Şubat Pazartesi Yozgat - Kütahya

10 Şubat Salı Bilecik

11 Şubat Çarşamba Çankırı

12 Şubat Perşembe Bolu

13 Şubat Cuma Balıkesir - Tekirdağ

