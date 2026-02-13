TOKİ Ankara, Çorum, Eskişehir'de kura çekilişi ne zaman açıklanacak? Ankara, Çorum, Eskişehir TOKİ kura tarihleri açıklandı mı?

TOKİ’nin 500 bin sosyal konut projesinde kura heyecanı sürüyor. Türkiye genelinde il il açıklanan çekiliş takvimi kapsamında gözler şimdi Ankara, Çorum ve Eskişehir’e çevrildi. On binlerce başvuru sahibinin beklediği kura tarihleri araştırılırken, bazı illerde takvim netleşti.
Yüz binlerce vatandaşın umutla takip ettiği TOKİ 500 bin konut projesinde yeni kura tarihleri gündeme geldi. Başkent Ankara’nın yanı sıra Çorum ve Eskişehir’de konut sahibi olmak isteyenler, çekilişlerin ne zaman yapılacağını merak ediyor.
TOKİ ÇORUM KURA TARİHİ NE ZAMAN?
TOKİ Çorum'da 2 bin 867 konutlu kura çekilişi 23 Şubat 2026 tarihinde saat 11.00'de TOKİ YouTube kanalında canlı yayınlanacak.
TOKİ ESKİŞEHİR KURA TARİHİ NE ZAMAN?
TOKİ Eskişehir'de 6 bin 55 konutlu kura çekilişi 16 Şubat 2026 tarihinde saat 11.00'de TOKİ YouTube kanalında canlı yayınlanacak.
TOKİ ANKARA KURA TARİHİ NE ZAMAN?
TOKİ Ankara'nın kura çekiliş tarihi henüz açıklanmadı. Konuya ilişkin duyuru paylaşıldığında haberimize ekleyeceğiz.