Emekliye yeni maaş ve zam sistemi geliyor! 1999 öncesi, 1999-2008 arası ve 2008 sonrasına 6 köklü değişiklik: SSK, Bağ-Kur'lular...

EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA SİSTEMİ NASIL İŞLİYOR?

Mevcut emeklilik sisteminde maaş hesaplamaları, sigorta başlangıç tarihine göre üç farklı döneme ayrılıyor. 1999 öncesi, 1999–2008 arası ve 2008 sonrası sigortalılar için aylık bağlama oranları farklı kurallara göre belirleniyor. Bu yapı, emekli aylıklarının hesaplanmasını zorlaştıran temel unsurlar arasında yer alıyor.

Hesaplamalara enflasyon oranları ve ekonomik büyüme verileri de dahil edildiğinde, sistem çok sayıda değişkenle çalışıyor. Bu durum, emekli maaşlarının nasıl belirlendiğinin anlaşılmasını güçleştiriyor.