Hafta sonunun gelmesiyle birlikte, sınav takvimi de merak konusu oldu. Öğrenciler ve veliler, 14-15 Şubat 2026 tarihlerinde hangi sınavların yapılacağına dair bilgi arayışına girdi. ÖSYM ve MEB tarafından düzenlenen sınavların tarihleri netleşirken, sınavlara katılacak adaylar için önemli bilgiler de ön plana çıkıyor. Sınav saati, giriş belgesi ve sınav yeri gibi detaylar, sınav öncesinde öğrencilere rehberlik edecek. Peki, Hafta sonu sınav var mı? Bu hafta sonu hangi sınavlar var? İşte 14-15 Şubat 2026 hafta sonu ÖSYM, MEB sınav takvimine göre uygulanacak sınavlar

1 /3 Hafta sonu sınav takvimi merak konusu oldu. Vatandaşlar, “Bu hafta sonu hangi sınav var?” sorusuna yanıt arıyor. ÖSYM ve MEB tarafından düzenlenen sınavların tarihleri gündeme gelirken, sınavlara katılacak olan öğrenciler sınav saati, giriş belgesi ve sınav yeri bilgilerini araştırıyor. İşte 14-15 Şubat 2026 hafta sonu uygulanacak sınavlarla ilgili detaylar...

2 /3 HAFTA SONU NE SINAVI VAR? 14 Şubat 2026 tarifihinde ÖSYM tarafından e-YDS sınavı gerçekleştirilecek. 14 Şubat 2026’da yapılacak e-YDS 2026/2 (İngilizce) sınavına katılacak adayların sınav yerleri belli oldu. Bina ve salon atamaları tamamlandı. Sınava başvuran adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren giriş belgelerini 12 Şubat 2026 saat 10.00’dan itibaren ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden alabilecek. Belgeye erişim için T.C. kimlik numarası ve aday şifresi gerekiyor.