Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Sakarya’da yapılacak 6 bin 633 konut için kura süreci gündemdeki yerini koruyor. TOKİ Sakarya konutları için hak sahipliği kura çekilişinin tarihi henüz açıklanmazken, kuraya katılmaya hak kazanan adaylar ile başvurusu reddedilenlere ilişkin isim listesi kamuoyuyla paylaşıldı. Bu gelişmeyle birlikte gözler, hak sahiplerinin belirleneceği kura çekilişinin yapılacağı tarihe çevrildi. İşte Sakarya TOKİ kura çekiliş listesi.