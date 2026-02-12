Yeni Şafak
TOKİ Sakarya kuraya katılacaklar ile başvurusu reddedilenlerin isim listesi yayımlandı

14:1212/02/2026, Perşembe
TOKİ’nin 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Sakarya’da inşa edilecek 6 bin 633 konut için kura çekilişi heyecanı sürüyor. TOKİ Sakarya sahipliği kurası çekiliş tarihi henüz netleşmezken, kuraya katılacaklar ile başvurusu reddedilenlerin isim listesi yayımlandı. İşte 500 bin konut Sakarya kura çekilişine katılacaklar listesi.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Sakarya’da yapılacak 6 bin 633 konut için kura süreci gündemdeki yerini koruyor. TOKİ Sakarya konutları için hak sahipliği kura çekilişinin tarihi henüz açıklanmazken, kuraya katılmaya hak kazanan adaylar ile başvurusu reddedilenlere ilişkin isim listesi kamuoyuyla paylaşıldı. Bu gelişmeyle birlikte gözler, hak sahiplerinin belirleneceği kura çekilişinin yapılacağı tarihe çevrildi. İşte Sakarya TOKİ kura çekiliş listesi.

Sakarya TOKİ kura çekimine katılmaya hak kazanan adaylar ile başvurusu reddedilenlerin isim listesi için tıklayın

#TOKİ
#TOKİ Sakarya
#TOKİ Sakarya kura listesi
