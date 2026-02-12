MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI 2026: Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, bu ay toplantı var mı?

2026’da para politikasının seyrini belirleyecek kritik adımlar için geri sayım sürüyor. TCMB’nin PPK toplantı tarihleri ve faiz kararının duyurulacağı gün yatırımcıların ajandasındaki en önemli başlıklardan biri haline geldi. Özellikle enflasyon görünümü ve piyasa beklentileri doğrultusunda alınacak kararın detayları ve açıklanma saati araştırılıyor.