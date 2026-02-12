Yeni Şafak
MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI 2026: Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, bu ay toplantı var mı?

13:2012/02/2026, الخميس
Piyasaların gözü kulağı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’ndan gelecek faiz kararında. 2026 yılı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı takvimi yatırımcılar, ekonomistler ve iş dünyası tarafından yakından takip edilirken, yılın ikinci faiz kararının açıklanacağı tarih merak konusu oldu. Enflasyon verileri ve döviz kurundaki hareketlilik sonrası “Bir sonraki Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?” sorusu gündemin üst sıralarına yükseldi.

2026’da para politikasının seyrini belirleyecek kritik adımlar için geri sayım sürüyor. TCMB’nin PPK toplantı tarihleri ve faiz kararının duyurulacağı gün yatırımcıların ajandasındaki en önemli başlıklardan biri haline geldi. Özellikle enflasyon görünümü ve piyasa beklentileri doğrultusunda alınacak kararın detayları ve açıklanma saati araştırılıyor.

2026 MART MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yılın ikinci Merkez Bankası faiz kararı 12 Mart 2026 Perşembe günü saat 14.00'te açıklanacak.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLUR?

Ocakta TCMB'nin politika faizine ilişkin gelecek ilk toplantı beklentisi yüzde 36,5, ikinci toplantı beklentisi yüzde 35,11 ve üçüncü toplantı beklentisi ise yüzde 33,80 oldu.

MERKEZ BANKASI 2026 PPK TOPLANTI TAKVİMİ

Merkez Bankası'nın 2026 yılına ilişkin Para Politikası Kurulu toplantı tarihleri şu şekilde:

12 Mart 2026

22 Nisan 2026

11 Haziran 2026

23 Temmuz 2026

10 Eylül 2026

22 Ekim 2026

10 Aralık 2026

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI 2026: Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, bu ay toplantı var mı?