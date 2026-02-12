MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI 2026: Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, bu ay toplantı var mı?

Piyasaların gözü kulağı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’ndan gelecek faiz kararında. 2026 yılı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı takvimi yatırımcılar, ekonomistler ve iş dünyası tarafından yakından takip edilirken, yılın ikinci faiz kararının açıklanacağı tarih merak konusu oldu. Enflasyon verileri ve döviz kurundaki hareketlilik sonrası “Bir sonraki Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?” sorusu gündemin üst sıralarına yükseldi.
2026’da para politikasının seyrini belirleyecek kritik adımlar için geri sayım sürüyor. TCMB’nin PPK toplantı tarihleri ve faiz kararının duyurulacağı gün yatırımcıların ajandasındaki en önemli başlıklardan biri haline geldi. Özellikle enflasyon görünümü ve piyasa beklentileri doğrultusunda alınacak kararın detayları ve açıklanma saati araştırılıyor.
2026 MART MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Yılın ikinci Merkez Bankası faiz kararı 12 Mart 2026 Perşembe günü saat 14.00'te açıklanacak.
MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLUR?
Ocakta TCMB'nin politika faizine ilişkin gelecek ilk toplantı beklentisi yüzde 36,5, ikinci toplantı beklentisi yüzde 35,11 ve üçüncü toplantı beklentisi ise yüzde 33,80 oldu.
MERKEZ BANKASI 2026 PPK TOPLANTI TAKVİMİ
Merkez Bankası'nın 2026 yılına ilişkin Para Politikası Kurulu toplantı tarihleri şu şekilde:
12 Mart 2026
22 Nisan 2026
11 Haziran 2026
23 Temmuz 2026
10 Eylül 2026
22 Ekim 2026
10 Aralık 2026