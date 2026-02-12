Yeni Şafak
Kimin maçı var hangi maçlar oynanacak? Süper Lig, İtalya Serie A, İspanya La Liga maç programı

12/02/2026, Perşembe
Futbolseverleri bugün yine yoğun ve heyecan dolu bir fikstür bekliyor. Trendyol Süper Lig’de Galatasaray, sahasında Eyüpspor’u ağırlarken, Samsunspor deplasmanda Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek. İspanya La Liga’da Elche ile Osasuna kozlarını paylaşırken, İtalya Serie A’da Pisa - Milan üç puan için kozlarını paylaşacak. Almanya Bundesliga, Hollanda Eredivisie ve Suudi Arabistan liginde de çekişmeli maçlar oynanacak. İşte 13 Şubat maç programı.

Futbolseverleri bugün yine dopdolu bir fikstür bekliyor. Trendyol Süper Lig’de heyecan sürerken, Avrupa’da kritik karşılaşmalar sahne alacak. Hollanda Eredivisiede Volendam - PSV mücadeleleri oynanacak, Trendyol 1. Lig ise zorlu karşılaşmaları futbol tutkunlarını ekran başına kilitleyecek. Ayrıca İspanya La Liga ve İtalya Serie A’da haftanın dikkat çeken maçları futbol gündemini belirleyecek. İşte 13 Şubat Cuma günü oynanacak karşılaşmalar.

Hangi maçlar var, kimin maçı oynanacak? 13 Şubat Cuma maç programı

14:30 Iğdırspor - Ümraniyespor Trendyol 1. Lig TRT Spor

17:00 Boluspor - Hatayspor Trendyol 1. Lig TRT Spor

18:25 Al Hilal - Al Ettifaq Suudi Arabistan Pro Lig S Sport Plus

20:00 Galatasaray - Eyüpspor Trendyol Süper Lig Bein Sports 1

20:00 Antalyaspor - Samsunspor Trendyol Süper Lig Bein Sports 2

20:00 Esenler Erokspor - Manisa FK Trendyol 1. Lig tabii Spor 6

20:00 Çorum FK - İstanbulspor Trendyol 1. Lig TRT Spor

20:30 Fortuna Düsseldorf - Preussen Münster Almanya Bundesliga 2 Tivibu Spor 2

20:30 Nürnberg - Karlsruhe Almanya Bundesliga 2 Tivibu Spor 1

21:30 Santa Clara - Benfica Portekiz Liga NOS Tivibu Spor 3

22:00 Volendam - PSV Hollanda Eredivisie Tivibu Spor 4

22:30 B.Dortmund - Mainz Almanya Bundesliga S Sport Plus

22:45 Pisa - Milan İtalya Serie A S Sport Plus

23:00 Elche - Osasuna İspanya La Liga Yayın Yok

