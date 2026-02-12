Futbolseverleri bugün yine yoğun ve heyecan dolu bir fikstür bekliyor. Trendyol Süper Lig’de Galatasaray, sahasında Eyüpspor’u ağırlarken, Samsunspor deplasmanda Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek. İspanya La Liga’da Elche ile Osasuna kozlarını paylaşırken, İtalya Serie A’da Pisa - Milan üç puan için kozlarını paylaşacak. Almanya Bundesliga, Hollanda Eredivisie ve Suudi Arabistan liginde de çekişmeli maçlar oynanacak. İşte 13 Şubat maç programı.

2 /8 Hangi maçlar var, kimin maçı oynanacak? 13 Şubat Cuma maç programı 14:30 Iğdırspor - Ümraniyespor Trendyol 1. Lig TRT Spor 17:00 Boluspor - Hatayspor Trendyol 1. Lig TRT Spor

3 /8 18:25 Al Hilal - Al Ettifaq Suudi Arabistan Pro Lig S Sport Plus 20:00 Galatasaray - Eyüpspor Trendyol Süper Lig Bein Sports 1

4 /8 20:00 Antalyaspor - Samsunspor Trendyol Süper Lig Bein Sports 2 20:00 Esenler Erokspor - Manisa FK Trendyol 1. Lig tabii Spor 6

5 /8 20:00 Çorum FK - İstanbulspor Trendyol 1. Lig TRT Spor 20:30 Fortuna Düsseldorf - Preussen Münster Almanya Bundesliga 2 Tivibu Spor 2

6 /8 20:30 Nürnberg - Karlsruhe Almanya Bundesliga 2 Tivibu Spor 1 21:30 Santa Clara - Benfica Portekiz Liga NOS Tivibu Spor 3

7 /8 22:00 Volendam - PSV Hollanda Eredivisie Tivibu Spor 4 22:30 B.Dortmund - Mainz Almanya Bundesliga S Sport Plus