Kira sözleşmesi yenilenecekler dikkat: 2026 Mart kira artış oranı ne zaman açıklanacak, tavan zam kaç olacak? İşte takvim

2026 Mart ayında uygulanacak kira artış oranı için gözler TÜİK’e çevrildi. Ev sahipleri ve kiracılar, konut ve iş yeri kiralarında geçerli olacak yeni tavan zam oranının ne kadar olacağını merakla bekliyor. Şubat ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte, mart ayı boyunca geçerli olacak kira zam sınırı da netleşmiş olacak. Özellikle 12 aylık enflasyon ortalamasına göre hesaplanan oran, kira sözleşmesi yenileyecek milyonlarca kişi için belirleyici olacak.
Kira artış oranı için gözler TÜİK’te
Mart ayı kira tavan zam oranı ne zaman belli olacak?
Türkiye İstatistik Kurumu, Şubat 2026 enflasyon verilerini 3 Mart 2026 Salı günü saat 10.00’da kamuoyuyla paylaşacak. Bu verilerin açıklanmasının ardından, mart ayı boyunca geçerli olacak konut ve iş yeri kira tavan zam oranı da resmen ortaya çıkmış olacak.
Şubat ayı kira artış tavanı yüzde 33,98 olarak uygulanmıştı
Şubat ayında geçerli olan kira artış sınırı, 12 aylık tüketici enflasyonu ortalamasına göre hesaplanmış ve yüzde 33,98 seviyesinde belirlenmişti. Bu oran, hem konut hem de iş yeri kiraları için yasal üst sınır olarak uygulanmıştı.
Yeni oran mart ayında geçerli olacak
TÜİK’in açıklayacağı yeni verilerle birlikte belirlenecek 2026 Mart kira artış oranı, sözleşme yenileme dönemine giren kiracılar ve ev sahipleri için yol gösterici olacak. Açıklanacak oran, mart ayı boyunca yapılacak kira artışlarında üst sınır niteliği taşıyacak.