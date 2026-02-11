Kira sözleşmesi yenilenecekler dikkat: 2026 Mart kira artış oranı ne zaman açıklanacak, tavan zam kaç olacak? İşte takvim

Şubat ayı kira artış tavanı yüzde 33,98 olarak uygulanmıştı

Şubat ayında geçerli olan kira artış sınırı, 12 aylık tüketici enflasyonu ortalamasına göre hesaplanmış ve yüzde 33,98 seviyesinde belirlenmişti. Bu oran, hem konut hem de iş yeri kiraları için yasal üst sınır olarak uygulanmıştı.