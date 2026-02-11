A101 12 Şubat 2026 kataloğu: A101'de bu hafta hangi ürünler indirimde?

A101 12 Şubat 2026 aktüel kataloğu yayımlandı ve bu hafta perşembe günü geçerli olacak indirimli ürünleriyle dikkat çekti. A101 aktüel kataloğunda teknoloji, ev gereçleri ve temel gıda ürünleri bir arada sunulurken; tekerlekli moped ve dikiş makinesi gibi dikkat çeken ürünlerin yanı sıra sofraların vazgeçilmezleri de yer aldı. 12 Şubat Perşembe günü A101 raflarında kaşar peyniri, beyaz peynir, yoğurt, pirinç, salam ve çay gibi temel gıdaların yanı sıra Ramazan hazırlıklarına yönelik güllaç, hurma ve şekerpare de uygun fiyatlarla satışa sunulacak. Ayrıca temizlik ürünleri arasında toz deterjan da indirimli ürünler listesinde yer aldı. İşte A101 12 Şubat aktüel kataloğu.

A101 aktüel kataloğu yayımlandı ve 12 Şubat tarihli yeni katalog, onlarca üründe sunduğu indirimlerle dikkat çekti. 12 Şubat A101 aktüel kataloğu özellikle evini yenilemek ya da uygun fiyatlı küçük ev aletleri almak isteyen tüketiciler için cazip fırsatlar sunuyor. Cam su ısıtıcısından mini waffle makinesine, dikiş makinesinden erkek bakım setine kadar geniş bir ürün yelpazesi bu hafta A101 raflarında yerini alırken, uygun fiyat avantajlarıyla alışveriş yapmak isteyenlerin ilgisini çekiyor. İşte 12 Şubat Perşembe A101 aktüel ürünler listesi.

Hı-Level 65 İnç Frameless UHD QLED TV 23.999 TL Buzdolabı 21.499 TL Onvo Hareketli Akıllı Led Ekran 29.999 TL Toshiba 50 İnç 4K Ultra HD VIDAA TV 16.999 TL Kablosuz Etiket Yazıcı 999 TL Kablosuz Şarjlı Bluetooth Hoparlör 499 TL Akım Korumalı 5'li Uzatma Kablosu 329 TL Apec 125 cc Benzinli Motosiklet 39.990 TL Volta VM5 Neo Üç Tekerlekli Moped 74.990 TL Volta VS2 Elektrikli Moped 29.990 TL Volta VB2 Pro Katlanabilir Elektrikli Bisiklet 26.990 TL 7KG Çamaşır Makinesi 12.999 TL

Dikiş Makinesi 4.999 TL Cam Su Isıtıcı 699 TL Erkek Bakım Seti 1.499 TL Kahve ve Baharat Öğütücü 649 TL Mini Waffle Makinesi 499 TL Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri 500 g 152 TL Çaykur Tiryaki Çayı 1KG 265 TL Gönen Baldo Pirinç 2KG 229,50 TL Tam Yağlı Beyaz Peynir 750 g 165 TL Yarım Yağlı Yoğurt 2KG 72,50 TL Torku&Yörsan Süt 4x1L % 0,5 Yağlı 119,50 TL Torku Dana Kangal Sucuk 450 g 279 TL Papia 3 Katlı Tuvalet Kağıdı 12'li 105 TL

İthal Muz Kg 89,50 TL Portakal Kg 34,90 TL Deveci Armut Kg 54,90 TL Starking Elma Kg 74,90 TL Mantar Tabak 300 G 44,90 TL Soğan Kg 11,90 TL Beşler Dana Izgara Köfte 400 G 249 TL Tatlı Tabağı 2'li 149 TL Aynalı Sunum Tepsisi 109 TL Saklama Kabı 3'lü 69,50 TL Mantı Kalıbı 69,50 TL Plastik Kapaklı Dikdörtgen Borcam 179 TL Desenli Rimli Meşrubat Bardağı 69,50 TL Saklama Kabı 59,50 TL Porselen Sufle Kase Seti 99,50 TL 3 Katlı Sepet Organizer 699 TL Seramik Fincan Seti 2'li 179 TL Çelik Termos Bardak 389 TL

Pamuklu Çift Taraflı Dokuma Kilim 189 TL Kadın Fitilli Pijama Takımı 449 TL Yumak 2'li 72,50 TL Termal Yemek Taşıma Çantası 229 TL Ortopedik Visco Yastık 449 TL Kırmızı Mercimek 59,50 TL Koçbaşı Nohut 85 TL Siyah Zeytin 245 TL Oba Makarna Çeşitleri 19,50 TL Sana Klasik Margarin 4X250 G 159,50 TL