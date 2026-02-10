Oruç ibadetini yerine getirecek olan vatandaşlar, bu yıl ilk orucun hangi tarihte tutulacağını ve ilk iftarın saat kaçta yapılacağını öğrenmek istiyor. Ramazan ayına dair takvim bilgileri ve imsak–iftar saatleri, en çok merak edilen konular arasında öne çıkıyor. Vatandaşlar “2026’da ilk sahur hangi gün yapılacak?” ve “İstanbul, Ankara, İzmir’de iftar saatleri kaçta?” gibi soruların yanıtlarını araştırıyor. İşte il il Ramazan takvimi ve Ramazan ayına dair tüm merak edilen ayrıntılar…