Netcad Yazılım (NETCD) borsada ne zaman işlem görecek?

NETCD Borsada Ne Zaman İşlem Görecek?





Netcad Yazılım paylarının Borsa İstanbul'da işlem göreceği tarih için geri sayım başladı. Henüz resmi bir gün duyurulmamış olsa da, şirketin NETCD kodu ile Ana Pazar'da bu hafta içinde işlem görmeye başlaması bekleniyor.