Netcad Yazılım (NETCD) borsada ne zaman işlem görecek?

13:203/02/2026, Salı
Netcad Yazılım’ın (NETCD), 28-29-30 Ocak tarihlerinde gerçekleştirilen talep toplaması sona erdi. Netcad Yazılım (NETCD) halka arz sonuçları belli oldu. 46 TL fiyattan 40 milyon lot dağıtıldı. Kişi başı 24 lot düşen NETCD ne zaman işlem görecek? NETCD kaç lot verdi? İşte ayrıntılar.

Yazılım sektörünün dev ismi Netcad Yazılım (NETCD), halka arz sürecini büyük bir ilgiyle tamamladı.

Netcad Halka Arzında Rekor İlgi: Kişi Başı 24 Lot!


Açıklanan resmi sonuçlara göre, Netcad Yazılım halka arzında toplamda 40 milyon adet payın satışı gerçekleştirildi. Pay başına fiyatın 46,00 TL olarak belirlendiği arzda, toplam işlem büyüklüğü 1,84 milyar TL'ye ulaştı.

Dağıtım Detayları:


Kişi Başı Dağıtılan Lot: Ortalama 24 Lot

Dağıtımın Parasal Karşılığı: 1.104 TL

Halka Açıklık Oranı: %29,20

Katılım Endeksi Durumu: Uygun Değil

NETCD Borsada Ne Zaman İşlem Görecek?


Netcad Yazılım paylarının Borsa İstanbul'da işlem göreceği tarih için geri sayım başladı. Henüz resmi bir gün duyurulmamış olsa da, şirketin NETCD kodu ile Ana Pazar'da bu hafta içinde işlem görmeye başlaması bekleniyor.

