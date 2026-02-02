Bursa’da baraj doluluğu arttı mı? Bursa barajları doluluk oranı 2 Şubat 2026 Pazartesi güncel veriler

Kuraklık barajları sıfıra indirmişti

Bursa’da özellikle 2025 sonbaharında su krizi en kritik seviyeye ulaşmış, Nilüfer ve Doğancı barajlarında doluluk oranı neredeyse tamamen tükenmişti. 28 Eylül’de yüzde 2,33 olan genel doluluk ortalaması, ekim ayı boyunca hızla gerileyerek 15 Ekim’de yüzde 0,15’e inmiş, 17 Ekim 2025 tarihinde ise yüzde 0 olarak ölçülmüştü.



