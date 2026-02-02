Bursa’da baraj doluluğu arttı mı? Bursa barajları doluluk oranı 2 Şubat 2026 Pazartesi güncel veriler

Bursa’da aylardır etkisini sürdüren kuraklık ve su krizi sonrası barajlardan sevindiren haber geldi. Yağışların artmasıyla birlikte Nilüfer ve Doğancı barajlarında su seviyesi yeniden yükselişe geçti. 2 Şubat 2026 Pazartesi günü itibarıyla kent genelindeki baraj doluluk oranı yüzde 16,15 olarak ölçüldü. Ocak ayında ortalama doluluk yüzde 4,29 seviyesindeydi.
Bursa’da kuraklık nedeniyle son aylarda ciddi şekilde azalan içme suyu kaynakları, artan yağışlarla birlikte toparlanma sinyali verdi. Bursa baraj doluluk oranı 2 Şubat 2026 Pazartesi günü itibarıyla yüzde 16,15 olarak kaydedildi. Kentin su ihtiyacında kritik rol oynayan Nilüfer ve Doğancı barajlarında uzun süren düşüşün ardından yeniden yükseliş yaşanması dikkat çekti.
Kuraklık barajları sıfıra indirmişti
Bursa’da özellikle 2025 sonbaharında su krizi en kritik seviyeye ulaşmış, Nilüfer ve Doğancı barajlarında doluluk oranı neredeyse tamamen tükenmişti. 28 Eylül’de yüzde 2,33 olan genel doluluk ortalaması, ekim ayı boyunca hızla gerileyerek 15 Ekim’de yüzde 0,15’e inmiş, 17 Ekim 2025 tarihinde ise yüzde 0 olarak ölçülmüştü.
Bozbey: Bursa artık “su şehri” değil
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey de kuraklığın etkisine dikkat çekerek, Uludağ’daki karın ve yağışların barajları beslemede yetersiz kaldığını belirtmişti. Bozbey, Nilüfer Barajı’nda su seviyesinin yüzde 2’lerde, Doğancı Barajı’nda ise yüzde 10’lar civarında seyrettiğini ifade ederek, tasarrufun önemine vurgu yapmıştı.
Ocak sonrası hızlı yükseliş
Barajlarda ocak ayı ortalaması yüzde 4,29 olarak ölçülürken, şubat ayının ilk günlerinde oran yüzde 16,15’e çıktı. Böylece Bursa’da aylar sonra en yüksek seviyelerden biri görülmüş oldu. Kentin su ihtiyacını karşılayan kaynaklardaki artış, yağışların etkisini bariz şekilde gösterdi.
Bursa 2025-2026 baraj doluluk oranları
Ocak: %24,54
Şubat: %32,17
Mart: %38,34
Nisan: %48,62
Mayıs: %55,84
Haziran: %51,09
Temmuz: %35,92
Ağustos: %19,73
Eylül: %7,07
Ekim: %0,33
Kasım: %0
Aralık: %0
Ocak 2026: %4,29
Şubat 2026: %16,15