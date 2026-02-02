Türkiye genelinde Berat gecesi coşkusu: Mevlit ve dualarla idrak ediliyor

Ramazanın müjdecisi olarak kabul edilen Berat gecesi dolayısıyla Türkiye'nin 81 ilindeki camilerde program düzenlendi. Berat gecesinde camilerde Kur’an-ı Kerim tilavetleri okunurken, ilahiler ve dualarla gece ihya edildi. Vatandaşlar yatsı ve berat gecesi nedeniyle camileri doldururken, birlik ve beraberlik mesajları öne çıktı. Programlarda Gazze başta olmak üzere mazlum coğrafyalar için de dualar edildi.

Ramazanın müjdecisi olarak kabul edilen Berat gecesi dolayısıyla İstanbul'daki camilerde program düzenlendi. Fatih Camisi'nde de mevlit programı gerçekleştirildi.

Rize'deki camilerde Ramazan ayının müjdeleyicisi Berat gecesi dolayısıyla programlar düzenlendi.Kent merkezinde Şeyh Camisi'ndeki yapılan programda, Kur'an-ı Kerim okunarak, dualar edildi.

Batman'da Berat gecesi dolayısıyla Mehmet Emin Terece Camisinde program düzenlendi.

Niğde'de Berat gecesi dolayısıyla yatsı namazından önce Fatih Sultan Mehmet Camisi'nde program yapıldı. Programda, kandil hakkında sohbet yapıldı, ilahi söylendi, namaz kılındı, Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.

Artvin'deki camilerde Ramazan ayının müjdeleyicisi Berat gecesi dolayısıyla programlar düzenlendi. Kent merkezinde Merkez Camisi'ndeki yapılan programda, Kur'an-ı Kerim okunarak, dualar edildi.

Malatya'da Berat gecesi dolayısıyla camilerde programlar düzenlendi.

Darende ilçesinde tarihi Şeyh Hamid-i Veli Külliyesi olmak üzere tüm camilerde kandil programları düzenlendi.

Siirt'te Berat gecesi dolayısıyla Hacı Fethi Serin Camisinde program düzenlendi.

Trabzon'da da Berat gecesi dolayısıyla Hanife Hatun Camisi'nde program gerçekleştirildi. Kur'an-ı Kerim ve ilahiler okunan programda, dua edildi.

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'daki camilerde Berat gecesi dualarla idrak edildi. Kırklareli'nde de başta Hızırbey Camisi olmak üzere kentteki camilerde gerçekleştirilen programlarda dua edildi.

Kahramanmaraş'ta, Ramazan ayının müjdeleyicisi olan Berat gecesi dolayısıyla Abdulhamid Han Camisi'nde program gerçekleştirildi. Kur'an-ı Kerim ve ilahiler okunan programda, dualar edildi.

Kayseri'de vatandaşlar Berat gecesini camilerde ibadet ederek, geçirdi.

Şaban ayının 14. gününü 15. gününe bağlayan gece idrak edilen Berat gecesinde Kayserililer camilere akın etti.

Şehrin birçok noktasında ve tarihi Hunat Camii'ne giden vatandaşlar ibadet ederek, ellerini semaya açtı.