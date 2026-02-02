Yeni Şafak
Kayseri TOKİ kura çekilişi - CANLI İZLE

17:292/02/2026, Pazartesi
3 Şubat 2026 Salı günü Kayseri’de TOKİ kura heyecanı yaşanacak. Yüzyılın Konut Projesi kapsamında Kayseri’de inşa edilecek 7562 sosyal konutun hak sahipleri, noter huzurunda gerçekleştirilecek kura çekimiyle belirlenecek. Peki, TOKİ Kayseri kura sonuçları kazananlar isim listesi nasıl ve nereden öğrenilir? İşte 3 Şubat 2026 TOKİ Kayseri kura sonuçları sorgulama ekranı.

TOKİ 500 bin sosyal konut projesinde Kayseri etabının kura heyecanı sona eriyor. Kentte inşa edilecek konutlar için hak sahibi belirleme kurası 3 Şubat Salı günü Kayseri Ticaret Odası Konferans Salonu’nda saat 11:00’de çekilecek. Kura sonucunda 1+1 ve 2+1 tipindeki 7 bin 562 konutun hak sahipleri belli olacak. TOKİ Kayseri kura sonuçları e-Devlet veya TOKİ'nin resmi sitesi üzerinden sorgulanabilecek. İşte 3 Şubat 2026 TOKİ Kayseri kura sonuçları isim listesi sorgulama ekran.

TOKİ KAYSERİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI NEREDEN İZLENİR?

TOKİ Kayseri kura çekilişi, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak.


TOKİ KAYSERİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

TOKİ KAYSERİ KURA SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

TOKİ Kayseri kura sonuçları, noter onayından sonra TOKİ'nin resmi internet sitesi (www.toki.gov.tr) üzerinden erişime açılacak. Ayrıca e-Devlet sistemine yüklenecek.

Böylece 1+1 ve 2+1 evler için asil ve yedek hak sahipleri aynı gün içinde öğrenilebilecek.

Vatandaşlar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile e-Devlet'e giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecekler.


TOKİ KAYSERİ KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ (e-Devlet)


TOKİ KAYSERİ KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ (www.toki.gov.tr)


Kayseri TOKİ kura çekilişine katılacaklar ile başvurusu reddedilenlerin isim listesi için tıklayın

#Kayseri
#Kayseri TOKİ
#Kayseri TOKİ kura çekilişi
