Bugün kimin maçı var, hangi maçlar oynanacak? 2 Şubat Pazartesi maç programı

Futbolseverleri bugün yine yoğun ve heyecan dolu bir fikstür bekliyor. Süper Lig’de Fenerbahçe, Kocaelispor’a konut olacak. Suudi Arabistan Pro Lig de heyecan dorumda. Al Hilal - Al Ahli takımları kıyasıya mücadele edecek. İtalya Serie A’da Udinese - Roma takımları üç puan için mücadele edecek. İspanya La Liga, İngiltere Premier Lig ve Porto Portekiz Liga’da zorlu maçlar oynanacak. Maç saatlerini kaçırmak istemeyen futbol hayranları bugün hangi maçlar var, maç saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? sorusuna yanıt arıyor. İşte 2 Şubat Pazartesi bugün oynanacak maçlar.

Bugün kimin maçı var?
18:15 Al Riyadh - Al Nassr Suudi Arabistan Pro Lig tabii Spor
20:00 Kocaelispor - Fenerbahçe Trendyol Süper Lig Bein Sports 1

20:00 Esenler Erokspor - Ümraniyespor Trendyol 1. Lig TRT Spor
20:30 Al Hilal - Al Ahli Suudi Arabistan Pro Lig tabii Spor

22:30 Mirandes - Malaga İspanya La Liga 2 S Sport Plus
22:45 Udinese - Roma İtalya Serie A S Sport 2

23:00 Sunderland - Burnley İngiltere Premier Lig Bein Sports 3
23:00 Mallorca - Sevilla İspanya La Liga S Sport/S Sport Plus