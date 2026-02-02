Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Bugün kimin maçı var, hangi maçlar oynanacak? 2 Şubat Pazartesi maç programı

Bugün kimin maçı var, hangi maçlar oynanacak? 2 Şubat Pazartesi maç programı

17:172/02/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber

Futbolseverleri bugün yine yoğun ve heyecan dolu bir fikstür bekliyor. Süper Lig’de Fenerbahçe, Kocaelispor’a konut olacak. Suudi Arabistan Pro Lig de heyecan dorumda. Al Hilal - Al Ahli takımları kıyasıya mücadele edecek. İtalya Serie A’da Udinese - Roma takımları üç puan için mücadele edecek. İspanya La Liga, İngiltere Premier Lig ve Porto Portekiz Liga’da zorlu maçlar oynanacak. Maç saatlerini kaçırmak istemeyen futbol hayranları bugün hangi maçlar var, maç saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? sorusuna yanıt arıyor. İşte 2 Şubat Pazartesi bugün oynanacak maçlar.

Futbolseverleri bugün yine dopdolu bir fikstür bekliyor. Trendyol Süper Lig’de heyecan sürerken, Avrupa’da kritik karşılaşmalar sahne alacak. İngiltere Premier Lig’de Sunderland - Burnley mücadeleleri oynanacak, Trendyol 1. Lig ise zorlu karşılaşmaları futbol tutkunlarını ekran başına kilitleyecek. Ayrıca İspanya La Liga ve İtalya Serie A’da haftanın dikkat çeken maçları futbol gündemini belirleyecek. İşte 2 Şubat Pazartesi günü oynanacak karşılaşmalar.

Bugün kimin maçı var?

18:15 Al Riyadh - Al Nassr Suudi Arabistan Pro Lig tabii Spor

20:00 Kocaelispor - Fenerbahçe Trendyol Süper Lig Bein Sports 1

20:00 Esenler Erokspor - Ümraniyespor Trendyol 1. Lig TRT Spor

20:30 Al Hilal - Al Ahli Suudi Arabistan Pro Lig tabii Spor

22:30 Mirandes - Malaga İspanya La Liga 2 S Sport Plus

22:45 Udinese - Roma İtalya Serie A S Sport 2

23:00 Sunderland - Burnley İngiltere Premier Lig Bein Sports 3

23:00 Mallorca - Sevilla İspanya La Liga S SportS Sport Plus

23:45 Casa Pia - Porto Portekiz Liga NOS S Sport Plus

#Fenerbahçe
#İtalya Serie A
#İspanya Ligi La Liga
#İngiltere Premier Lig
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ Zonguldak kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı