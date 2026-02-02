Berat Kandili nedeniyle bugün oruç tutan vatandaşlar, akşam ezanının saat kaçta okunacağını araştırmaya başladı. 1 Şubat'ı 2 Şubat'a bağlayan gece sahura kalkan ve Berat Kandili için oruca niyetlenen birçok kişi, İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm illerin 2 Şubat tarihli iftar saatlerini sorgulamaya başladı. Diyanet tarafından yayımlanan namaz vakitleriyle iftar saatleri belli oldu. Peki, Akşam ezanı saat kaçta okunacak? Berat Kandili iftar vakti saat kaçta? İşte 2 Şubat 2026 İstanbul, Ankara, İzmir iftar saatleri.
Berat Kandili orucu iftar vakti 2 Şubat Pazartesi günü idrak edilen kandil sebebiyle merak ediliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan dini günler takvimine göre 2026 yılının son kandil gecesi olan Berat Kandili, 2 Şubat Pazartesi günü idrak ediliyor. Bu manevi dolu günde oruç tutanlar da, "Bugün iftar saat kaçta?" ve "2 Şubat akşam ezanı ne zaman okunacak?" sorularına yanıt arıyor. İşte İstanbul, Ankara, İzmir Berat Kandili iftar vakti!
AKŞAM EZANI SAAT KAÇTA OKUNACAK?
İstanbul, Ankara, İzmir 2 Şubat tarihli iftar saatleri şöyle:
İstanbul'da akşam ezanı (iftar vakti) 18:28
Ankara'da akşam ezanı (iftar vakti) 18:15
İzmir'de akşam ezanı (iftar vakti) 18:41'de okunacak.
ÜÇ AYLARDA ORUÇ TUTULUR MU?
Halk arasında üç aylar diye bilinen Recep, Şaban ve Ramazan ayları mübarek aylardır.
Nitekim Hz. Peygamber, Recep ayı girdiğinde “Allah’ım! Recep ve Şaban’ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan’a ulaştır.” diye dua etmiştir (Ahmed b. Hanbel, Müsned, I, 259).
Ramazan ayında oruç tutmak farzdır (Bakara, 2/184-185). Recep ve Şaban aylarında ise; Hz. Peygamberin (s.a.s.) diğer aylara oranla daha fazla nafile oruç tuttuğu, ancak Ramazan’ın dışında hiçbir ayın tamamını oruçlu geçirmediği hadis kaynaklarında yer almaktadır (Buhârî, Savm, 52-53; Müslim, Sıyâm, 173-79).
Bu itibarla, Recep ve Şaban aylarının aralıksız olarak oruçlu geçirilmesinin dinî bir dayanağı yoktur. Kişi, sağlığı müsait olup güç yetirdiği takdirde bu aylarda dilediği kadar nafile oruç tutabilir.
BERAT KANDİLİ ORUCU
Bu ve benzeri rivayetlere dayanarak bazı İslam alimleri dini açıdan faziletli sayılan diğer gün ve gecelerin ibadetle ihyasının müstehap olduğunu söylemişlerdir. Berat kandili orucu da Ramazan ayında tutulan oruçla birebir aynıdır ve nafile oruçlar arasında yer alır.
İsteyen kişiler Şaban ayının 14. günü gece sahur yaparlar ve 14. günün akşam ezanında iftar yapabilirler. Bun 15. günde tekrarlayabilirler. Ayrıca dileyen kullarda 15. günü gecesi sahur yaparak 15. günün akşamında iftar yaparak oruçlarını açarlar. Oruç açıldıktan sonra akşam namazı kılınır ve nafile namazlara başlanır. Bu geceyi ibadetle geçiren herkesin günahları affedilir.
KANDİLDE ORUCA NASIL NİYET EDİLİR?
Kalben niyet etmek kabul edildiği gibi sahura kalkmak da oruca niyet etmek olarak kabul edilir. 'Allah'ın niyet ettim senin rızan için oruç tutmaya' şeklinde niyet edilebilir.