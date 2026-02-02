Bugün (2 Şubat) hava nasıl olacak?





MGM tarafından yapılan değerlendirmelere göre; yurt genelinin çok bulutlu ve aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle sağanak, Trakya kesimi, Batı ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu, İç Anadolu ile Bilecik’te kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Marmara'nın batısı, Kıyı Ege, Batı Akdeniz kıyıları, Doğu Akdeniz ile Bursa, Balıkesir, Yalova, Düzce, Zonguldak, Bartın, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Muş, Şırnak, Bitlis, Adıyaman ve Siirt’te kuvvetli, Antalya’nın doğu kesimlerinde çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.