MGM tarafından yapılan değerlendirmelere göre; yurt genelinin çok bulutlu ve aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Marmara Bölgesinde yağışlar etkisini sürdürüyor. Bu yağışlar Edirne dolaylarında kar yağışına da döneliyor. Gündüz sıcaklıkları İstanbul ve Bursa’da 8, Edirne’de eksi 1, Kocaeli’de 9 derece ölçülüyor. Meteoroloji 53 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı yaptı. İşte 2 Şubat 2026 Pazartesi gününe ilişkin il il güncel hava durumu raporu.
Bugün (2 Şubat) hava nasıl olacak?
MGM tarafından yapılan değerlendirmelere göre; yurt genelinin çok bulutlu ve aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle sağanak, Trakya kesimi, Batı ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu, İç Anadolu ile Bilecik’te kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Marmara'nın batısı, Kıyı Ege, Batı Akdeniz kıyıları, Doğu Akdeniz ile Bursa, Balıkesir, Yalova, Düzce, Zonguldak, Bartın, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Muş, Şırnak, Bitlis, Adıyaman ve Siirt’te kuvvetli, Antalya’nın doğu kesimlerinde çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
Ege Bölgesinde sağanak yağışlar etkisini sürdürüyor. Sıcaklıklar bölgede 10 ile 15 derece arasında ölçülüyor. Yağışların salı günü etkisini yitirmesi bekleniyor.
Akdeniz Bölgesinde de sağanak yağışlar etkili oluyor. Günün en yüksek sıcaklıkları Antalya’da 18, Adana’da 17, Kahramanmaraş’ta 13 derece ölçülüyor. Salı günü yağışların etki alanını daraltması bekleniyor.
İç Anadolu Bölgesinde bulutlu ve yağışlı bir hava var. Gündüz sıcaklıkları Ankara’da 11, Eskişehir’de 9, Sivas’ta 6 derece ölçülüyor. Bölgede Salı günü sıcaklıklarda 4-5 derecelik azalış bekleniyor.
Karadeniz Bölgesinde de bulutlu ve yağışlı bir hava hakim. Gündüz sıcaklıkları Bolu’da 11, Samsun’da 20, Trabzon’da 17 derece ölçülüyor.
Doğu Anadolu Bölgesinde yağışlı bir hava var. Bu yağışlar kuzey ve güney kesimlerde kar şeklinde görülüyor. Gündüz sıcaklıkları Kars ve Hakkari’de 1, Elazığ’da 9 derece ölçülüyor.Güneydoğu Anadolu Bölgesinde bulutlu ve yağışlı bir hava hakim. Gündüz sıcaklıkları Gaziantep’te 16, Diyarbakır’da 14, Şanlıurfa’da 17 derece ölçülüyor.
HAVA SICAKLIĞI
Karadeniz kıyılarında 3 ila 5 derece artacağı, batı kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR
Marmara ve Kıyı Ege'de kuzey, diğer yerlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kıyı Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yükseklerinde yer yer kuvvetli fırtına (70-90 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
