Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
TOKİ Nevşehir kura sonuçları sorgulama ekranı 2026: TOKİ Nevşehir 2 bin 368 konut kura sonuçları isim listesi nasıl öğrenilir?

TOKİ Nevşehir kura sonuçları sorgulama ekranı 2026: TOKİ Nevşehir 2 bin 368 konut kura sonuçları isim listesi nasıl öğrenilir?

10:501/02/2026, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber

TOKİ’nin 500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında Niğde’de hayata geçirilecek projeler için kura çekimi tamamlandı. Noter huzurunda yapılan hak sahipliği belirleme kurası, ilçe ilçe ve başvuru kategorilerine göre gerçekleştirildi. Böylece kent genelinde inşa edilecek 2 bin 368 sosyal konutun hak sahipleri netleşti. TOKİ Niğde kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı üzerinden sonuçlara erişim sağlanabiliyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın duyurduğu takvim kapsamında TOKİ Nevşehir kura çekimi, 31 Ocak 2026 Cumartesi günü Vali Şinasi Kuş Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. Noter gözetiminde yapılan hak sahipliği belirleme kurasında; Merkez başta olmak üzere Acıgöl, Avanos, Derinkuyu, Gülşehir, Hacıbektaş, Kozaklı ve Ürgüp ilçeleri için ayrılan toplam 2 bin 368 sosyal konutun kazananları belli oldu. 2026 TOKİ Nevşehir kura sonuçları kazananlar isim listesi sorgulama ekranı üzerinden görüntülenebiliyor.

500 BİN SOSYAL KONUT NEVŞEHİR HAK SAHİPLİĞİ BELİRLEME KURASI SONUÇLARI İSİM LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

#TOKİ
#Nevşehir TOKİ kura sonuçları
#TOKİ kura çekiliş sonuçları
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Müftü atamaları Resmi Gazete kararları: İşte ataması yapılan müftüler ve yeni görev yerleri