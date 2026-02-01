TOKİ’nin 500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında Niğde’de hayata geçirilecek projeler için kura çekimi tamamlandı. Noter huzurunda yapılan hak sahipliği belirleme kurası, ilçe ilçe ve başvuru kategorilerine göre gerçekleştirildi. Böylece kent genelinde inşa edilecek 2 bin 368 sosyal konutun hak sahipleri netleşti. TOKİ Niğde kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı üzerinden sonuçlara erişim sağlanabiliyor.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın duyurduğu takvim kapsamında TOKİ Nevşehir kura çekimi, 31 Ocak 2026 Cumartesi günü Vali Şinasi Kuş Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. Noter gözetiminde yapılan hak sahipliği belirleme kurasında; Merkez başta olmak üzere Acıgöl, Avanos, Derinkuyu, Gülşehir, Hacıbektaş, Kozaklı ve Ürgüp ilçeleri için ayrılan toplam 2 bin 368 sosyal konutun kazananları belli oldu. 2026 TOKİ Nevşehir kura sonuçları kazananlar isim listesi sorgulama ekranı üzerinden görüntülenebiliyor.