İzmir Elektrik Kesintisi Listesi 31 Ocak, 1-2 Şubat Gediz Elektrik Kesinti TABLOSU: İZMİR ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

31 OCAK İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ

İzmir’de 31 Ocak günü Bornova, Dikili, Çiğli, Bergama, Bayraklı, Buca olmak üzere birçok ilçede elektrik kesintisi yaşanacak:

Bornova

Bornova ilçesinde Egemenlik Mahallesi’nde 09.00 ile 14.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Ayrıca Kemalpaşa Mahallesi’nde 10.00 ile 14.00 arasında, Kazımdirik Mahallesi’nde ise 01 Şubat sabahı kısa süreli kesinti planlanmıştır.

Dikili

Dikili ilçesine bağlı Kabakum Mahallesi’nde 10.00 ile 16.00 saatleri arasında geniş kapsamlı şebeke yenileme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Çiğli

Çiğli ilçesinde Güzeltepe, Şirintepe, Yakakent ve Köyiçi mahallelerinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında bakım ve yenileme çalışmaları sebebiyle planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Bergama

Bergama ilçesinde Pınarköy Mahallesi’nde 11.00 ile 17.00 saatleri arasında, Dağıstan Mahallesi’nde ise 10.00 ile 13.00 saatleri arasında planlı elektrik kesintileri yapılacaktır.

Bayraklı

Bayraklı ilçesi Mansuroğlu Mahallesi’nde 10.00 ile 13.00 arasında ve yine aynı gün 11.00 ile 13.00 saatleri arasında olmak üzere farklı sokakları kapsayan bakım kaynaklı elektrik kesintileri uygulanacaktır.

Buca

Buca ilçesinde Mustafa Kemal ve Göksu mahallelerinde 12.00 ile 16.00 saatleri arasında, Çamlıpınar Mahallesi’nde 09.00 ile 13.00 arasında elektrik kesintisi yapılacaktır.

Adatepe Mahallesi’nde ise 09.00 ile 13.00, 12.00 ile 17.00 ve 09.00 ile 16.00 saatleri arasında farklı bölgelerde planlı kesintiler uygulanacaktır.

Akıncılar Mahallesi’nde 09.00 ile 17.00, Zafer Mahallesi’nde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi olacaktır.