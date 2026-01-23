Kıdem tazminatında tavan yenilendi! 1-10-20 yıla liste liste 2026 yeni tablo açıklandı

EN DÜŞÜK VE EN YÜKSEK TAZMİNAT ARTTI

Damga vergisi kesintisi sonrası hesaplamalara göre; asgari ücretle çalışan bir işçinin bir yıllık net kıdem tazminatı 25 bin 808 liradan 32 bin 779 liraya çıktı. Bir yıllık fark yaklaşık 7 bin lirayı buldu.

Tavan üzerinden ödenecek en yüksek net bir yıllık kıdem tazminatı ise 53 bin 510 liradan 64 bin 455 liraya yükseldi. Bu artışla birlikte üst sınırda yaklaşık 11 bin liralık ek ödeme oluştu.