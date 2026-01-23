Galatasaray, Noa Lang'ı kadrosuna kattı. Noa Lang, Hollandalı profesyonel futbolcudur. Hızı, bire birdeki yeteneği ve özgüvenli oyun tarzıyla son yıllarda Avrupa futbolunda adından sıkça söz ettirmiştir. Noa Lang, futbol eğitimini Ajax altyapısında aldı. Teknik kapasitesi ve özgüveniyle genç yaşta dikkat çekse de A takımda istikrarlı forma şansı bulmakta zorlandı. 2023 yazında PSV Eindhoven’a transfer oldu. Eredivisie’ye güçlü bir dönüş yapan Lang, PSV’nin hücum hattında kilit rol üstlendi ve şampiyonluk yarışında etkili oldu. İşte Noa Lang’ın hayatı ve futbol kariyeri.
Noa Lang , 17 Haziran 1999 tarihinde Hollanda’da doğdu. Serie A kulübü Napoli ve Hollanda millî takımında sol kanat veya sol orta saha oyuncusu olarak oynayan Hollandalı profesyonel futbolcudur.
Noa Lang Kulüp kariyeri
1 Aralık 2019'da Lang, Ajax'ın 2 gol geriden gelip Twente'yi 5-2 mağlup ettiği maçta, 60 yıl sonra ilk lig maçında hat-trick yapan ilk Ajax oyuncusu oldu.
Ocak 2020'de Ajax, Lang'ın pozisyonunda Ryan Babel'i transfer ettikten sonra, Lang sezonun geri kalanında Eredivisie'nin bir başka takımı Twente'ye kiralandı.
8 Temmuz 2023'te, Hollanda takımı PSV, Lang ile kulüp rekoru olan 15 milyon avroluk bir ücret karşılığında beş yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu,
17 Temmuz 2025'te Lang, Serie A kulübü Napoli'ye 25 milyon avro bonservis bedeli ile transfer oldu ve beş yıllık sözleşme imzaladı.
Noa Lang Millî takım kariyeri
Hollanda'da doğan Lang, biyolojik babası aracılığıyla Surinam kökenlidir. Lang kendini Hollandalı, Surinamlı ve Faslı olarak görüyor, ancak Fas vatandaşlığı olmadığı için uluslararası alanda Fas'ı temsil edemiyor.
Hollanda'yı genç millî takımlarında temsil etti. 8 Ekim 2021'de, Letonya ile oynanan Dünya Kupası eleme maçında Hollanda millî takımında ilk kez forma giydi. Lang, 2022 FIFA Dünya Kupası için Hollanda'nın nihai kadrosuna seçildi.