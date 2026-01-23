Manisa TOKİ kura çekilişi - CANLI İZLE

TOKİ’nin 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Manisa'da yapılacak kura çekimi bugün Celal Bayar Üniversitesi Süleyman Demirel Kültür Merkezi Salonu'nda gerçekleştiriliyor. Manisa genelinde toplam 7 bin 459 konut için hak sahipleri noter huzurunda belirleniyor. Kura çekimi, TOKİ’nin resmi YouTube hesabı üzerinden canlı olarak yayınlanacak. İşte TOKİ Manisa kura sonuçları isim listesi, 500 bin sosyal konut Sivas hak sahipliği KURASI CANLI İZLE linki.
Manisa TOKİ kurası ne zaman, saat kaçta?
TOKİ Manisa sosyal konut kurası bugün Celal Bayar Üniversitesi Süleyman Demirel Kültür Merkezi Salonu'nda saat 11:00'da gerçekleştirildi.
500 BİN SOSYAL KONUT MANİSA HAK SAHİPLİĞİ BELİRLEME KURASI CANLI İZLE