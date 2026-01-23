Manisa TOKİ kura çekilişi - CANLI İZLE

TOKİ Manisa kura sonuçları asil aday isim listesi sorgulama ekranı, canlı kura çekimiyle yakından takip ediliyor. Vatandaşların büyük ilgi gösterdiği Manisa’da, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 'Yüzyılın Konut Projesi' kapsamında hayata geçirilecek 7 bin 459 konutun hak sahipleri, noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekimiyle belirleniyor. Tüm gözler şimdi TOKİ Manisa kura çekilişi sonuçları ve isim listesi öğrenme ekranında. İşte, TOKİ 500 bin konut kura sonuçları kazananlar liste sorgulama ekranı detayları.