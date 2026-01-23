Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Manisa TOKİ kura çekilişi - CANLI İZLE

Manisa TOKİ kura çekilişi - CANLI İZLE

11:0723/01/2026, Cuma
G: 23/01/2026, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber

TOKİ’nin 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Manisa'da yapılacak kura çekimi bugün Celal Bayar Üniversitesi Süleyman Demirel Kültür Merkezi Salonu'nda gerçekleştiriliyor. Manisa genelinde toplam 7 bin 459 konut için hak sahipleri noter huzurunda belirleniyor. Kura çekimi, TOKİ’nin resmi YouTube hesabı üzerinden canlı olarak yayınlanacak. İşte TOKİ Manisa kura sonuçları isim listesi, 500 bin sosyal konut Sivas hak sahipliği KURASI CANLI İZLE linki.

TOKİ Manisa kura sonuçları asil aday isim listesi sorgulama ekranı, canlı kura çekimiyle yakından takip ediliyor. Vatandaşların büyük ilgi gösterdiği Manisa’da, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 'Yüzyılın Konut Projesi' kapsamında hayata geçirilecek 7 bin 459 konutun hak sahipleri, noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekimiyle belirleniyor. Tüm gözler şimdi TOKİ Manisa kura çekilişi sonuçları ve isim listesi öğrenme ekranında. İşte, TOKİ 500 bin konut kura sonuçları kazananlar liste sorgulama ekranı detayları.

Manisa TOKİ kurası ne zaman, saat kaçta?

TOKİ Manisa sosyal konut kurası bugün Celal Bayar Üniversitesi Süleyman Demirel Kültür Merkezi Salonu'nda saat 11:00'da gerçekleştirildi.


500 BİN SOSYAL KONUT MANİSA HAK SAHİPLİĞİ BELİRLEME KURASI CANLI İZLE




#TOKİ
#Manisa TOKİ sonuçları
#500 bin konut kura sonuçları
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
MSB KURA SONUÇLARI SIRALI İSİM LİSTESİ 23 OCAK 2026: MSB 1.113 işçi alımı kura sonucu açıklandı mı, isim listesi ne zaman açıklanır?