"MTV ödemesi ne zaman" sorusu yeni yılın ilk günlerinde merak kazandı. Motorlu Taşıtlar Vergisi 1. taksit ödemesi Ocak ayında gerçekleşiyor. 2026 yılı Motorlu taşıt vergisi (MTV) için zam oranları belli oldu. Buna göre hangi aracın ne kadar MTV ödemesi yapacağı da belli olmuş oldu. Peki, MTV ödemesi için son gün ne zaman? 2024 MTV 1. taksit ödemesi ne zaman yapılacak? İşte 2026 MTV ödeme tarihleri...
Motorlu Taşıtlar Vergisi 2026 Ocak zam oranı açıklandı. Motor silindir hacmi ve aracın model yılına göre belirlenen MTV ödemeleri her yıl Ocak ve Temmuz ayları içerisinde iki taksit halinde alınıyor. Peki, MTV 2026 ödemesi ilk taksidi ne zaman ödenecek?
MVT 1. TAKSİT ÖDEMELERİ BAŞLADI
Motorlu Taşıtlar Vergisi’nin (MTV) 2026 yılına ait ilk taksit ödeme dönemi başladı. Araç sahiplerinin MTV borçlarını 2 Şubat Pazartesi gününe kadar Dijital Vergi Dairesi, GİB Mobil, bankalar, vergi daireleri veya PTT aracılığıyla ödemesi gerekiyor.
MTV KAÇ TAKSİT OLARAK ÖDENECEK?
MTV ödemeleri için bankaların büyük bölümü faizsiz 3 taksit fırsatı sunuyor.
MTV ÖDEMESİ NASIL YAPILIR?
Söz konusu vergi, Dijital Vergi Dairesi'nden (dijital.gib.gov.tr) veya GİB Mobil uygulamasından 00.10-23.50 saatlerinde anlaşmalı bankaların banka ve kredi kartıyla, banka hesabından havaleyle, yabancı ülkede faaliyet gösteren bankalara ait kartlar ile ödenebilecek. Vergi ödemesi, vergi tahsiline yetkili bankalar, vergi dairesi vezneleri ve PTT şubeleri aracılığıyla de yapılabilecek.
Dijital Vergi Dairesinden "MTV ödeme alanı"na şifre girişi yapmadan, plaka, TC kimlik numarası ile "tescil tarihi" veya "sahiplik belge tarihi" bilgilerinden biri girilerek ödeme işlemi tamamlanabiliyor.
İnternet üzerinden yapılacak ödemelerde mağduriyetin oluşmaması için tarayıcıya "gib.gov.tr" adresi ya da bankaların resmi internet adresleri yazılarak giriş yapılması önem taşıyor.
HANGİ ARAÇ NE KADAR MTV ÖDEYECEK 2026?
Motor Hacmine Göre 2026 MTV Listesi (1-3 Yaş Araçlar)
Aracınızın motor gücü ve yaşına göre ödeyeceğiniz yıllık tutarlar alt ve üst limitlerle belirlendi:
Motor Silindir Hacmi
2026 Yıllık MTV Tutarı
0 - 1300 cc
5.750 TL - 6.903 TL
1301 - 1600 cc
10.016 TL - 12.028 TL
1601 - 1800 cc
19.472 TL - 21.252 TL
1801 - 2000 cc
30.679 TL - 33.475 TL
4001 cc ve üzeri
274.415 TL (En yüksek dilim)
Motosiklet ve Ticari Araçlarda Durum Ne?
Sadece otomobiller değil, motosiklet ve ticari araç sahipleri için de yeni rakamlar güncellendi:
Motosikletler (100-250 cc): 1.069 TL
Minibüsler (1-6 yaş): 6.875 TL
Panelvanlar (1.9 m³'e kadar): 9.168 TL
Kamyonetler (1.5 tona kadar): 6.165 TL