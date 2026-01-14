Motorlu Taşıtlar Vergisi 2026 Ocak zam oranı açıklandı. Motor silindir hacmi ve aracın model yılına göre belirlenen MTV ödemeleri her yıl Ocak ve Temmuz ayları içerisinde iki taksit halinde alınıyor. Peki, MTV 2026 ödemesi ilk taksidi ne zaman ödenecek?

MVT 1. TAKSİT ÖDEMELERİ BAŞLADI

Motorlu Taşıtlar Vergisi’nin (MTV) 2026 yılına ait ilk taksit ödeme dönemi başladı. Araç sahiplerinin MTV borçlarını 2 Şubat Pazartesi gününe kadar Dijital Vergi Dairesi, GİB Mobil, bankalar, vergi daireleri veya PTT aracılığıyla ödemesi gerekiyor.

MTV KAÇ TAKSİT OLARAK ÖDENECEK?

MTV ödemeleri için bankaların büyük bölümü faizsiz 3 taksit fırsatı sunuyor.

MTV ÖDEMESİ NASIL YAPILIR?

Söz konusu vergi, Dijital Vergi Dairesi'nden (dijital.gib.gov.tr) veya GİB Mobil uygulamasından 00.10-23.50 saatlerinde anlaşmalı bankaların banka ve kredi kartıyla, banka hesabından havaleyle, yabancı ülkede faaliyet gösteren bankalara ait kartlar ile ödenebilecek. Vergi ödemesi, vergi tahsiline yetkili bankalar, vergi dairesi vezneleri ve PTT şubeleri aracılığıyla de yapılabilecek.

Dijital Vergi Dairesinden "MTV ödeme alanı"na şifre girişi yapmadan, plaka, TC kimlik numarası ile "tescil tarihi" veya "sahiplik belge tarihi" bilgilerinden biri girilerek ödeme işlemi tamamlanabiliyor.

İnternet üzerinden yapılacak ödemelerde mağduriyetin oluşmaması için tarayıcıya "gib.gov.tr" adresi ya da bankaların resmi internet adresleri yazılarak giriş yapılması önem taşıyor.

HANGİ ARAÇ NE KADAR MTV ÖDEYECEK 2026?

Motor Hacmine Göre 2026 MTV Listesi (1-3 Yaş Araçlar)

Aracınızın motor gücü ve yaşına göre ödeyeceğiniz yıllık tutarlar alt ve üst limitlerle belirlendi:

Motor Silindir Hacmi

2026 Yıllık MTV Tutarı

0 - 1300 cc

5.750 TL - 6.903 TL

1301 - 1600 cc

10.016 TL - 12.028 TL

1601 - 1800 cc

19.472 TL - 21.252 TL

1801 - 2000 cc

30.679 TL - 33.475 TL

4001 cc ve üzeri

274.415 TL (En yüksek dilim)

Motosiklet ve Ticari Araçlarda Durum Ne?

Sadece otomobiller değil, motosiklet ve ticari araç sahipleri için de yeni rakamlar güncellendi:

Motosikletler (100-250 cc): 1.069 TL

Minibüsler (1-6 yaş): 6.875 TL

Panelvanlar (1.9 m³'e kadar): 9.168 TL

