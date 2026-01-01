2026 MTV zammı belli oldu: Hangi araç sahibi ne kadar ödeyecek? Otomobil, SUV, minibüs… İşte vergi tutar listesi

2026 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) tutarları yeniden belirlendi. Araç yaşı, motor hacmi ve taşıt değeri esas alınarak yapılan düzenlemeyle otomobil, SUV, minibüs ve ticari araç sahiplerinin ödeyeceği yeni tutarlar netleşti. Araç sahipleri her yıl olduğu gibi MTV’yi Ocak ve Temmuz aylarında iki eşit taksitte ödeyecek.

Resmî Gazete'de yayımlanan düzenlemeye göre, motorlu taşıtlar vergisi ile damga vergisi ve bazı harçlardaki artış oranı yeniden değerleme yerine yüzde 18,95 olarak kararlaştırıldı.



MTV nasıl belirleniyor?

Motorlu Taşıtlar Vergisi; Araç yaşı, Motor silindir hacmi, Taşıtın vergisel değeri kriterleri esas alınarak hesaplanıyor. SUV ve yüksek donanımlı otomobiller, taşıt değeri nedeniyle daha üst vergi dilimlerine girebiliyor.

1300 cc ve altı: Yıllık MTV 5.750–6.906 TL

NOT: Bu tutarlar aracın yaşı, matrahı ve diğer kriterlere göre değişebiliyor; örneğin daha eski araçlarda farklı tablo uygulanabiliyor.