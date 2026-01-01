2026 MTV zammı belli oldu: Hangi araç sahibi ne kadar ödeyecek? Otomobil, SUV, minibüs… İşte vergi tutar listesi

2026 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) tutarları yeniden belirlendi. Araç yaşı, motor hacmi ve taşıt değeri esas alınarak yapılan düzenlemeyle otomobil, SUV, minibüs ve ticari araç sahiplerinin ödeyeceği yeni tutarlar netleşti. Araç sahipleri her yıl olduğu gibi MTV’yi Ocak ve Temmuz aylarında iki eşit taksitte ödeyecek.
2026 yılına girilirken milyonlarca araç sahibini ilgilendiren Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) tarifesi güncellendi. Yeni düzenleme ile birlikte vergi tutarları, araç türü, motor hacmi, yaşı ve taşıt değeri kriterlerine göre yeniden hesaplandı.
Resmî Gazete’de yayımlanan düzenlemeye göre, motorlu taşıtlar vergisi ile damga vergisi ve bazı harçlardaki artış oranı yeniden değerleme yerine yüzde 18,95 olarak kararlaştırıldı.
MTV nasıl belirleniyor?
Motorlu Taşıtlar Vergisi; Araç yaşı, Motor silindir hacmi, Taşıtın vergisel değeri kriterleri esas alınarak hesaplanıyor. SUV ve yüksek donanımlı otomobiller, taşıt değeri nedeniyle daha üst vergi dilimlerine girebiliyor.
2026 MTV tutarları: Hangi araç sahibi ne kadar ödeyecek? İşte yeni liste
1300 cc ve altı: Yıllık MTV 5.750–6.906 TL
1301–1600 cc: Yıllık MTV 12.028 TL
1601–1800 cc: Yıllık MTV 21.251 TL
1801–2000 cc: Yıllık MTV 33.474 TL
2001–2500 cc: Yıllık MTV 50.196 TL
2501–3000 cc: Yıllık MTV 70.018 TL
3001–3500 cc: Yıllık MTV 106.641 TL
3501–4000 cc: Yıllık MTV 167.672 TL
4001 cc ve üzeri: Yıllık MTV 274.415 TL
NOT: Bu tutarlar aracın yaşı, matrahı ve diğer kriterlere göre değişebiliyor; örneğin daha eski araçlarda farklı tablo uygulanabiliyor.
MTV ödemesi nereden nasıl yapılacak?
2026 yılı MTV ödemeleri, önceki yıllarda olduğu gibi Ocak ve Temmuz ayları arasında iki eşit taksitte yapılacak. Araç sahipleri vergi dairelerinden, bankalardan veya e-devlet üzerinden kolaylıkla ödeme işlemini gerçekleştirebilecek.