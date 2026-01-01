Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
2026 MTV zammı belli oldu: Hangi araç sahibi ne kadar ödeyecek? Otomobil, SUV, minibüs… İşte vergi tutar listesi

2026 MTV zammı belli oldu: Hangi araç sahibi ne kadar ödeyecek? Otomobil, SUV, minibüs… İşte vergi tutar listesi

16:581/01/2026, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber

2026 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) tutarları yeniden belirlendi. Araç yaşı, motor hacmi ve taşıt değeri esas alınarak yapılan düzenlemeyle otomobil, SUV, minibüs ve ticari araç sahiplerinin ödeyeceği yeni tutarlar netleşti. Araç sahipleri her yıl olduğu gibi MTV’yi Ocak ve Temmuz aylarında iki eşit taksitte ödeyecek.

2026 yılına girilirken milyonlarca araç sahibini ilgilendiren Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) tarifesi güncellendi. Yeni düzenleme ile birlikte vergi tutarları, araç türü, motor hacmi, yaşı ve taşıt değeri kriterlerine göre yeniden hesaplandı.

Resmî Gazete’de yayımlanan düzenlemeye göre, motorlu taşıtlar vergisi ile damga vergisi ve bazı harçlardaki artış oranı yeniden değerleme yerine yüzde 18,95 olarak kararlaştırıldı.


MTV nasıl belirleniyor?


Motorlu Taşıtlar Vergisi; Araç yaşı, Motor silindir hacmi, Taşıtın vergisel değeri kriterleri esas alınarak hesaplanıyor. SUV ve yüksek donanımlı otomobiller, taşıt değeri nedeniyle daha üst vergi dilimlerine girebiliyor. 

2026 MTV tutarları: Hangi araç sahibi ne kadar ödeyecek? İşte yeni liste


1300 cc ve altı: Yıllık MTV 5.750–6.906 TL

1301–1600 cc: Yıllık MTV 12.028 TL

1601–1800 cc: Yıllık MTV 21.251 TL


1801–2000 cc: Yıllık MTV 33.474 TL


2001–2500 cc: Yıllık MTV 50.196 TL


2501–3000 cc: Yıllık MTV 70.018 TL


3001–3500 cc: Yıllık MTV 106.641 TL


3501–4000 cc: Yıllık MTV 167.672 TL


4001 cc ve üzeri: Yıllık MTV 274.415 TL


NOT: Bu tutarlar aracın yaşı, matrahı ve diğer kriterlere göre değişebiliyor; örneğin daha eski araçlarda farklı tablo uygulanabiliyor.

MTV ödemesi nereden nasıl yapılacak?


2026 yılı MTV ödemeleri, önceki yıllarda olduğu gibi Ocak ve Temmuz ayları arasında iki eşit taksitte yapılacak. Araç sahipleri vergi dairelerinden, bankalardan veya e-devlet üzerinden kolaylıkla ödeme işlemini gerçekleştirebilecek.


#MTV
#2026 MTV zammı
#SUV
#minibüs
#otomobil
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Zonguldak TOKİ kura günü belli oldu mu? 500 bin konut projesine katılanların isim listesi sonuç sorgulama ekranı