ÖGG 119. Temel Eğitim sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2026 EGM ÖGG sonuç sorgulama





Sonuçlar ne zaman açıklanacak, nereden öğrenilecek?





119. Dönem ÖGG sınav sonuçları 13 Mart 2026’da ilan edilecek. Adaylar, sonuç bilgilerine Emniyet Genel Müdürlüğü’nün resmi internet sitesi üzerinden erişebilecek. Sonuç ekranı ve detaylı duyuru, EGM tarafından aynı gün kamuoyuyla paylaşılacak.





Özel güvenlik görevlisi olmak isteyen adaylar için kritik aşamalardan biri olan ÖGG sınavı, Türkiye’de güvenlik sektörüne girişte temel kriterler arasında yer alıyor. 119. Temel Eğitim ve 95. Yenileme Eğitimi sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte süreç yeni bir aşamaya taşınacak.

ÖGG SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI