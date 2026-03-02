ÖGG 119. Temel Eğitim sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2026 EGM ÖGG sonuç sorgulama

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından 22 Şubat 2026’da yapılan 119. Dönem Özel Güvenlik (ÖGG) sınavı için sonuç takvimi netleşti. Adayların merakla beklediği 119. Temel Eğitim ve 95. Yenileme Eğitimi sınav sonuçları 13 Mart 2026’da ilan edilecek. Sonuçlar EGM’nin resmi internet adresi üzerinden erişime açılacak.
119. Temel Eğitim Özel Güvenlik Sınavı, Türkiye genelinde 22 Şubat 2026 tarihinde gerçekleştirildi. Emniyet Genel Müdürlüğü’ne bağlı Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı koordinasyonunda yapılan sınavın ardından süreç takvime uygun şekilde ilerledi. Sınav soruları ve cevap anahtarları 24 Şubat itibarıyla adayların erişimine sunuldu.
Soru ve cevaplar erişime açıldı
Adaylar, A ve B kitapçıklarına ait soru ve cevap anahtarlarına EGM’nin ozelguvenlik sayfası üzerinden ulaştı. Böylece sınav performanslarını değerlendirme imkânı buldu. 119. Temel Eğitim ve 95. Yenileme Eğitimi sınavına giren adaylar için resmi kaynak olarak yalnızca Emniyet Genel Müdürlüğü’nün duyuruları esas alınıyor.
ÖZEL GÜVENLİK 119. TEMEL EĞİTİM VE 95. YENİLEME EĞİTİMİ SINAVINA AİT SORU KİTAPÇIKLARI VE CEVAP ANAHTARLARI İÇİN TIKLAYINIZ
İtiraz süreci tamamlandı
ÖGG yazılı sınavına ilişkin itiraz başvuruları 25-27 Şubat 2026 tarihleri arasında alındı. Adayların ilettiği itirazların değerlendirme süreci devam ederken, itiraz sonuçlarının 6 Mart 2026 tarihinde açıklanacağı bildirildi. Bu süreç, sınavın şeffaflığı ve ölçme-değerlendirme güvenliği açısından önem taşıyor.
Sonuçlar ne zaman açıklanacak, nereden öğrenilecek?
119. Dönem ÖGG sınav sonuçları 13 Mart 2026’da ilan edilecek. Adaylar, sonuç bilgilerine Emniyet Genel Müdürlüğü’nün resmi internet sitesi üzerinden erişebilecek. Sonuç ekranı ve detaylı duyuru, EGM tarafından aynı gün kamuoyuyla paylaşılacak.
Özel güvenlik görevlisi olmak isteyen adaylar için kritik aşamalardan biri olan ÖGG sınavı, Türkiye’de güvenlik sektörüne girişte temel kriterler arasında yer alıyor. 119. Temel Eğitim ve 95. Yenileme Eğitimi sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte süreç yeni bir aşamaya taşınacak.