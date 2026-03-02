Ortadoğu'da artan gerilim, uçuş planlamalarını da etkiledi. İsrail'in İran'a yönelik saldırısının ardından bölgedeki hava sahasında yeni düzenlemelere gidildi ve bazı ülkeler hava sahasını geçici olarak kapattı.Hangi uçuşlar iptal edildi? Türk Hava Yolları, AJet ve Pegasus, Orta Doğu'da artan gerilim ve peş peşe kapatılan hava sahaları nedeniyle 2 Mart tarihli iptal olan uçuşlar haberimizde.

1 /5 Türk Hava Yolları, AJet ve Pegasus, Orta Doğu'da artan gerilim ve peş peşe kapatılan hava sahaları nedeniyle 1 ve 2 Mart tarihli bazı seferlerini iptal etti. Peki, 2 Mart hangi uçuşlar iptal edildi? İşte THY, AJET ve Pegasus iptal edilen uçuşlar listesi

2 /5 THY İPTAL OLAN SEFERLER HANGİLERİ?

Türk Hava Yolları İran İsrail Savaşı ve Hamaney'in ölümünün ardından bazı seferlerin iptal edildiği açıklandı. THY İletişim Başkanı Yahya Üstün, sosyal'deki hesabından yaptığı açıklamada, "Orta Doğu'da bazı ülke hava sahalarının kapatılması nedeniyle Lübnan, Suriye, Irak, İran ve Ürdün'e yönelik seferlerimiz 2 Mart 2026'ya kadar; Katar, Kuveyt, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri ve Umman'a yönelik seferlerimiz ise 28 Şubat 2026 için iptal edilmiştir." ifadesini kullandı.



3 /5 PEGASUS İPTAL OLAN UÇUŞLAR HANGİLERİ?

"Değerli Misafirlerimiz, Orta Doğu’daki hava sahalarına ilişkin kısıtlamalar nedeniyle; Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Umman, Pakistan, Katar, Suudi Arabistan ve Bahreyn’e yönelik 28 Şubat 2026 tarihli seferlerimiz iptal edilmiştir. Mısır seferlerimiz Kahire havalimanından devam etmektedir, diğer havalimanlarındaki seferlerimiz 2 Mart tarihine kadar iptal edilmiştir. Irak, Ürdün ve Lübnan’a yönelik seferlerimiz 2 Mart 2026 (dahil) tarihine kadar; İran’a yönelik seferlerimiz ise 2 Mart 2026 (dahil) tarihine kadar iptal edilmiştir. Hava sahasındaki gelişmeler anlık olarak takip edilmekte olup ilave sefer iptalleri söz konusu olabilecektir."







4 /5 AJET'TEN DUYURU

İran, Irak, Suriye, Lübnan, Birleşik Arap Emirlikleri, Dammam ve Riyad seferlerini etkileyen durumlar nedeniyle; 28 ŞUBAT 2026 ve öncesinde düzenlenmiş biletler için, 28 ŞUBAT 2026 – 12 MART 2026 (dahil) tarihleri arasındaki İran, Irak, Suriye, Lübnan seferlerine kayıtlı, 28 ŞUBAT 2026 – 05 MART 2026 (dahil) tarihleri arasındaki Birleşik Arap Emirlikleri, Dammam ve Riyad seferlerine kayıtlı, tüm yolcularımızın, 10 MAYIS 2026 (dahil) tarihine kadar işlem yaptırmaları kaydıyla: Rezervasyon değişiklikleri ücretsiz yapılacaktır.







