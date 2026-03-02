TOKİ Yozgat 100 bin sosyal konut kurası çekilişi sonuçları isim listesi

TOKİ Yozgat Akdağmadeni 100/250 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında Yozgat Akdağmadeni Güneyli Mahallesi 2+1 71 konut ve 3+1 54 konut olmak üzere toplam 125 konut inşaa edilmekte olup, başvuruda bulunan hak sahipleri için konut belirleme kurası çekildi. TOKİ Yozgat Akdağmadeni, Sorgun, Yenifakılı konut kurası çekilişi sonuçları isim listesi.
1/18
2/18
3/18
4/18
5/18
6/18
7/18
8/18
9/18
10/18
11/18
12/18
13/18
14/18
15/18
16/18
17/18
#TOKİ
#TOKİ Yozgat kura sonuçları
#TOKİ Yozgat Akdağmadeni kura çekilişi