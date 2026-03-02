Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
TOKİ Yozgat 100 bin sosyal konut kurası çekilişi sonuçları isim listesi

TOKİ Yozgat 100 bin sosyal konut kurası çekilişi sonuçları isim listesi

10:372/03/2026, Pazartesi
G: 2/03/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber

TOKİ Yozgat Akdağmadeni 100/250 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında Yozgat Akdağmadeni Güneyli Mahallesi 2+1 71 konut ve 3+1 54 konut olmak üzere toplam 125 konut inşaa edilmekte olup, başvuruda bulunan hak sahipleri için konut belirleme kurası çekildi. TOKİ Yozgat Akdağmadeni, Sorgun, Yenifakılı konut kurası çekilişi sonuçları isim listesi.

YOZGAT AKDAĞMADENİ HAK SAHİPLERİ KONUT BELİRLEME KURA ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI İSİM LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

#TOKİ
#TOKİ Yozgat kura sonuçları
#TOKİ Yozgat Akdağmadeni kura çekilişi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ Ankara kura çekilişi ne zaman, nerede ve saat kaçta?