TOKİ Yozgat 100 bin sosyal konut kurası çekilişi sonuçları isim listesi

TOKİ Yozgat Akdağmadeni 100/250 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında Yozgat Akdağmadeni Güneyli Mahallesi 2+1 71 konut ve 3+1 54 konut olmak üzere toplam 125 konut inşaa edilmekte olup, başvuruda bulunan hak sahipleri için konut belirleme kurası çekildi. TOKİ Yozgat Akdağmadeni, Sorgun, Yenifakılı konut kurası çekilişi sonuçları isim listesi.

1 /18

2 /18

3 /18

4 /18

5 /18

6 /18

7 /18

8 /18

9 /18

10 /18

11 /18

12 /18

13 /18

14 /18

15 /18

16 /18

17 /18